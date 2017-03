Hockey Vereniging Spijkenisse dupe van fraude

Hockey Vereniging Spijkenisse zit na een fraude met flinke financiële problemen. “Er zou twee ton uit de clubkas ontbreken”, zo meldt RTV Rijnmond. De club zal op 7 maart een besloten BALV houden. Hierin zullen de leden worden bijgepraat over de actuele situatie van de club.

Als verdachte wordt Dennis Bonten genoemd, de afgetreden voorzitter van Hockey Vereniging Spijkenisse. Volgens RTV Rijnmond zou hij geld van de club hebben gebruikt om gokschulden te betalen.

Geen aangifte gedaan

De voorzitter van de Zuid-Hollandse vereniging is per direct teruggetreden. Of zijn aftreden iets te maken heeft met de verduistering van het geld, is nog niet bekend. Ook de politie wil nog niet op de zaak ingaan en Hockey Vereniging Spijkenisse heeft nog geen aangifte gedaan. De opgestapte voorzitter heeft wel aangegeven “dat hij niet over de kas ging.”

Om persoonlijke redenen opgestapt

Tegenover het Algemeen Dagblad reageert de inmiddels ex-voorzitter op zijn vertrek. “Ik ben om persoonlijke redenen opgestapt. Er zijn door mij en door de andere bestuursleden van Hockey Vereniging Spijkenisse fouten gemaakt en daar wil ik het graag bij laten.” De krant meldt dat de voormalig voorzitter een advocaat in de arm heeft genomen.

Club gaat er niet aan onderdoor

“De opgestapte voorzitter zal zijn advocaat behoorlijk hard nodig hebben”, zo reageert één van de bestuursleden. De situatie is ernstig maar volgens hem niet zodanig dat de club eraan onderdoor zou gaan. Maar als het aan hem ligt “treedt het hele bestuur op 7 maart af.” Verder wilde hij geen details loslaten voordat hij met de leden heeft gesproken. De secretaris van HV Spijkenisse wil de problemen bevestigen noch ontkennen.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!