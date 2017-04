Mag je vrijwilligers om hun BSN of identiteitsbewijs vragen?

Het burgerservicenummer (BSN) is bedoeld voor contact met de overheid. Maar mag je als bestuur van een sportclub dit nummer aan vrijwilligers vragen en noteren? En hoe zit het met het maken van een kopie van het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs?

Alle overheden maken gebruik van het BSN als dat voor de uitvoering van hun taak nodig is. Instanties buiten de overheid mogen het BSN uitsluitend gebruiken als dit wettelijk is vastgelegd.

In de wet bepaald

Bepaalde niet-overheidsinstanties mogen het BSN gebruiken als de wet dat toestaat. Een zorgverlener zoals het ziekenhuis, tandarts of huisarts is zelfs verplicht het BSN te gebruiken. Dat staat in een wet. Ook de Belastingdienst en banken gebruiken het nummer omdat dit wettelijk is bepaald.

Het BSN mag uitsluitend gebruikt worden voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Als niet wettelijk is bepaald dat persoonsgegevens nodig zijn, dan mag een organisatie zoals een sportclub niet om zo’n nummer vragen. Ook niet als vrijwilligers het zelf prima vinden om hun nummer over te laten nemen.

Koppeling van informatie

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt het gebruik van dit nummer goed in de gaten. Via het nummer wordt informatie uit diverse bestanden gekoppeld. Onzorgvuldig gebruik van het nummer, zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude, brengt risico’s met zich mee. Sommige organisaties moeten de identiteit van iemand kunnen vaststellen. Maar vaak is het genoeg als iemand een ID zoals een paspoort of ID-kaart laat zien.

Geen kopie of scan

Een sportclub kan na het tonen van een ID wel noteren om welk identiteitsbewijs en met welk nummer het gaat. Maar een kopie of een scan van een identiteitsbewijs mag niet zo maar worden gemaakt. Dat mag uitsluitend in uitzonderlijke gevallen worden gedaan.

