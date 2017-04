Hoe doe je dat als clubbestuurder, maatschappelijk ondernemen?

Bestuurders van sportclubs moeten tegenwoordig over meer kwaliteiten beschikken dan 20 jaar geleden. De veranderde maatschappij stelt hen voor uitdagingen maar biedt ook kansen. Zij worden geacht verder te kijken dan hun eigen sportpark en relevant te zijn in de eigen buurt en de regio. Zij moeten maatschappelijk ondernemen.

De vraag is hoe je met de club sportief, cultureel en vooral zakelijk waarde kunt creëren. En op welke manier de balans tussen deze aspecten kan worden gevonden en gehouden.

Twee soorten clubs

Maatschappelijk ondernemen staat ook centraal in het onlangs verschenen proefschrift ‘de Waardenvolle Club‘ van Frank van Eekeren. Hij is als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij legt uit dat er in de georganiseerde sport grofweg twee soorten clubs bestaan.

Derde variant

Er zijn de clubs waar het draait om zakelijke, culturele en sportieve waarden. En er zijn de in opkomst zijnde Open Clubs waar de publieke waarden meer centraal staan. Deze twee sluiten elkaar min of meer uit. Van Eekeren introduceert als derde variant echter de Waardenvolle Club.

Toekomstbestendig beleid

Het principe van de Open Club is tegenwoordig belangrijk. Maar een sportclub moet ook waarde hebben op zakelijk, cultureel en sportief vlak om toekomstbestendig beleid te voeren. Dat vraagt iets van een bestuur, want wat betekent dat in de praktijk. En hoe kan deze soms best lastige theorie toch bruikbare handvatten bieden voor de koers van de club?

Acht tips voor maatschappelijk ondernemen

Rotterdam Sportsupport bood hulp via een masterclass op de Erasmus Universiteit. En op de website van Rotterdam Sportsupport staan acht praktische tips om als sportclub maatschappelijk te kunnen ondernemen zonder de sport uit het oog te verliezen. Bestuurders kunnen hier hun voordeel mee doen en via deze tips aan hun eigen Open Club bouwen.

