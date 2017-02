Vrijwilligerswerk is bij Bladella toch goed op te lossen?

Voetbalclub Bladella heeft vier jonge voetballertjes geschorst en krijgt daarvoor bijval van andere clubbestuurders. Maar waarom stel je een jongetje van 10 jaar eerst wel op, en schop je het halverwege het voetbalseizoen van de club? Het probleem lijkt eerder de invulling van het vrijwilligerswerk.

Zou het pedagogisch niet veel beter zijn om als voetbalclub een kind pas op te stellen als de contributie is betaald? Een dispuut hierover gaat nu voorbij aan de kernwaarde van sport en het belang van het kind.

Gemeente of Jeugdsportfonds

Er zijn in Nederland ouders die hun kinderen graag willen laten sporten maar daarvoor onvoldoende geld hebben. Maar iedere club kan hen op het spoor zetten van hulp via de gemeente of het Jeugdsportfonds. Een kind wel opstellen om het halverwege het voetbalseizoen van de club te schoppen is weinig sierlijk.

Verplicht vrijwilligerswerk

De kern van het probleem bij Bladella lijkt de aanpak van het vrijwilligerstekort. Andere sporten tackelen dat probleem door vrijwilligerswerk voor x uur per jaar verplicht te stellen. Met een afkoopregeling. Aan een lidmaatschap zit vrijwilligerswerk vast, niet zo heel spannend. Doorgaans levert zo’n oplossing weinig problemen op maar vv Bladella heeft daar niet voor gekozen.

MVKT of KNVB

De vraag is waarom het clubbestuur niet een keer die jongens van MVKT heeft uitgenodigd? Zij leveren een beproefde oplossing voor vrijwilligerswerving met een grote kans op succes. Maar ook de KNVB biedt clubs op dat gebied ondersteuning. Bladella heeft ook daar niet voor gekozen maar schippert, piept en royeert.

Kernwaarde van de sport

En ja, de maatschappij verandert. En de binding met de club is misschien minder dan vroeger. Maar wij willen dat kinderen zich fysiek, mentaal en sociaal ontwikkelen om gelukkige en waardevolle burgers te worden. Door vier jochies halverwege het seizoen uit de club te zetten, blijft niets over van de kernwaarde van de sport. Zo’n actie lost niets op, dat zou het bestuur van Bladella zich toch moeten realiseren?

