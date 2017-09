Ledental sportclubs ook dit jaar weer afgenomen

Het ledental van de sportclubs in ons land neemt steeds verder af. In 2016 waren nog ruim 5,2 miljoen mensen lid van een club, 15.000 minder dan in 2015. In 2014 hadden clubs nog 5,3 miljoen leden.

Met name het aantal leden van de KNLTB , de wandelbond en de sportvisserij is fors teruggelopen. Absoluut gezien zag de tennisbond het ledental verminderen met ruim 16.000.

Squash Bond Nederland

“Maar relatief gezien is vooral de Squash Bond Nederland hard getroffen. Die verloor tussen 2015 en 2016 ruim 25% van haar leden”, zo meldt sportkoepel NOC*NSF.

Turnen en boksen

Turnen won juist aan populariteit want de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) groeide met bijna 6.000 leden. Ook boksen wordt steeds populairder, het afgelopen jaar verdubbelde het aantal leden van de Nederlandse Boks Bond bijna.

Puberteit

Vooral kinderen zijn lid van een sportclub. Zo’n 80% van de kids tussen de 10 en 14 jaar heeft een lidmaatschap. Tijdens de puberteit zeggen veel kinderen dat lidmaatschap echter weer af. Een paar jaar later, bij jongeren tussen de 20 en 24 jaar, is nog maar zo’n 30% lid van een club.

Mannen vaker lid dan vrouwen

Dat percentage blijft tussen de 20 en 30 hangen tot de leeftijdscategorie 70 t/m 74 jaar. Vanaf 75 jaar neemt het aantal ouderen dat sport snel af.

Circa 2% van de ouderen tussen de 95 en 99 jaar is nog lid van een sportvereniging. Mannen zijn in alle leeftijdscategorieën vaker lid van een sportclub dan vrouwen.

