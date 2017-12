Focus op ledenbehoud en niet op ledenwerving

Een opmerkelijke conclusie van Brits onderzoek in de golfwereld. Golfclubs kunnen zich beter richten op ledenbehoud dan op het werven van nieuwe leden.

Veel Britse clubs hebben 10 jaar lang veel tijd en moeite gestopt in het werven van nieuwe leden. Maar die tijd kan beter in strategieën worden gestopt om leden te behouden.

Hoog verloop

Het onderzoek ‘Valuing Your Customers‘ kwam tot stand via gesprekken met 70 golfclubs. “Teveel clubs richtten zich op het werven van nieuwe leden. Maar deze aanpak kan tot een hoog verloop leiden”, zegt onderzoeker Chris Mackintosh.

“Leden zijn het levensbloed van elke club en ledenbehoud is wat echt telt. Door de bestaande leden te vergeten, vergeten we de mensen die er echt toe doen.”

Zes manieren

Het onderzoek komt tot zes effectieve manieren waarop clubs leden kunnen behouden:

• bied plezier en betrek leden bij zo veel mogelijk activiteiten;

• creëer de juiste atmosfeer en stemming die bij de club past;

• zorg voor een bijzondere klantervaring van de parkeerplaats t/m de bar;

• vang nieuwe leden goed op en niet alleen in de eerste week;

• zorg dat er voor elk wat wils is, voor zowel beginners als voor ervaren spelers;

• houd de leden ook op de langere termijn betrokken

Manieren van benadering

Het onderzoek beschrijft ook manieren waarop clubs hun leden kunnen benaderen. Bijvoorbeeld door zich nadrukkelijk als een vrouwvriendelijke club te profileren. Of door goed na te denken over spelvormen en activiteiten voor beginners, oudere spelers of golfers met weinig tijd.

Vraag het hen

Als uit het reserveringssysteem of het barsaldo blijkt welke leden weinig komen spelen, dan is het nuttig om hen te vragen waarom zij wegblijven. Maar bijvoorbeeld ook wat zij misschien missen op de club, etc.

Ledenbehoud is goedkoper

Volgens Mackintosh is er ook een financieel voordeel: “Voor een bestaand lid en een nieuw lid is een lidmaatschap even duur. Maar ledenbehoud is goedkoper dan nieuwe leden te werven. Clubs die een goede relatie hebben met hun leden en die een loyale ledengroep opbouwen, verbeteren hun reputatie en werven daardoor makkelijker nieuwe spelers.”

