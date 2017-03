TVDZ gooit ledenwerving over erotische boeg

Een campagne van TVDZ om nieuwe leden te werven, levert in Diemen-Zuid een hoop reuring op. Op de posters proberen al wat oudere dames en heren met nogal dubbelzinnige teksten de tennisclub te promoten. Voor slechts 99 euro kan iedere volwassene die op 2 april lid wordt, de rest van het seizoen onbeperkt spelen.

Een van de wervende teksten op een poster van TVDZ luidt: “Ik doe het nog steeds drie keer per week.” Een andere poster is opgefleurd met het bijschrift “Ik ben gek op harde ballen.”

Open dag

En een derde foto laat ook niet veel aan de verbeelding over. De tekst luidt hierop: “Ik doe het ’t liefst met z’n vieren.” Ook de vierde poster, met een man op de voorgrond, is vrij duidelijk. De man deelt mede: “Ik heb mijn hoogtepunt iedere dinsdagavond.” De tennisvereniging TVDZ heeft de posters laten maken met het oog op de open dag, op 2 april as.

Jong en energiek

Een woordvoerder van de club geeft aan dat de vereniging op deze manier wil benadrukken dat oudere leden zich nog heel jong en energiek voelen, dankzij het tennissen bij TVDZ.

Ledenwerving nieuwe stijl

Overigens kan niet iedereen op de club deze manier van werven waarderen. “Ik vind dit zo echt niet kunnen, is dit nou de nieuwe stijl van ledenwerving?” Een ander is er nog niet helemaal uit of het nu schandelijk, grappig of ongepast is. Oordeelt u zelf maar.

Follow @Allesportzaken