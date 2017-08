Ledengroei bij EK-succes is niet vanzelfsprekend

Lieke Martens, Shanice van de Sanden en Vivianne Miedema zijn deze zomer de nieuwe sportidolen. De oranje leeuwinnen strijden voor een finaleplek maar of dat ook ledengroei betekent voor het vrouwenvoetbal moet blijken.

De volleyballers wonnen in 1996 Olympisch goud maar de volleybalsport profiteerde niet van dit succes. De NeVoBo ziet wel ledengroei maar vanwege de populariteit van beachvolleybal.

Krajicek effect

Na zijn overwinning in Wimbledon was er ook geen sprake van een Richard-Krajicek effect in Nederland. De KNLTB noteerde geen ledengroei en de bond telt intussen zelfs ruim 100.000 leden minder.

Raymond van Barneveld

Toch is er soms wel degelijk een effect waarneembaar. Bijvoorbeeld nadat Raymond van Barneveld eind jaren negentig zijn eerste grote dartsuccessen boekte. Toen rende half Nederland naar de winkel om een dartbord en pijltjes te kopen. En het aantal leden van de Nederlandse Darts Bond groeide tussen 1999 en 2001 van 16.000 naar 25.000. En na de prestaties van Dafne Schippers bleef het aantal leden bij de atletiekbond stabiel.

Geen relatie

Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut: “Meestal is er geen relatie tussen medaillewinst en de actieve deelname aan die sport. Dat is ook niet zo gek want als je met alle trends mee moet, dan heb je als burger een vermoeiend bestaan.” De populariteit van sporten heeft er volgens hem meer mee te maken dat mensen zich steeds bewuster worden dat ze meer moeten bewegen.

Veldcapaciteit

“Sommige sporten kunnen niet inspelen op een toename van de populariteit. Het hockey bijvoorbeeld heeft te weinig velden”, zegt Van der Poel. “Dat maakt het lastig. Bij het damesvoetbal is dat minder een probleem. Daar gaat het er meer om dat er voldoende meisjes zijn om een team te vormen voor de competitie.”

Piek in de sportdeelname

Geert Slot, woordvoerder bij NOC*NSF: “Wij zagen na de successen tijdens de Spelen in Sotchi een piek in de sportdeelname, in bijna alle sporten. Kennelijk inspireert sportsucces mensen om hun eigen sport te gaan beoefenen.”

Follow @Allesportzaken