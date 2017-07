Tuchtrechtspraak KNZB voortaan via het ISR

De KNZB zet zich al een aantal jaren in voor een veilig sportklimaat. De zwembond doet dit o.a. via de campagne ‘Code Blauw‘ die bedoeld is om excessen via repressieve maatregelen aan te pakken. Daar hoort ook goede tuchtrechtspraak bij.

KNZB Debelegt de tuchtrechtspraak rond seksuele intimidatie, doping en matchfixing bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit instituut heeft veel ervaring op deze gebieden.

Formele besluiten

Om de tuchtrechtspraak onder te brengen bij het ISR moest de KNZB regelgeving worden aangepast. Daarvoor zijn door de zwembond nu een aantal formele besluiten genomen. De KNZB deelt daartoe mede dat deel A (statuten), deel L (tuchtreglement) en deel O (doping) zijn aangepast. Voor deze onderdelen is een overeenkomst aangegaan met het ISR.

KNZB-orgaan

Deze aanpassingen zijn al goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 april jl. De overeenkomst omvat de tuchtrechtspraak inzake seksuele intimidatie, doping en matchfixing. Zowel de tuchtcommissie als de commissie van beroep van het ISR, zullen met ingang van 1 juli 2017 fungeren als organen van de KNZB.

De ISR

De ISR heeft ten doel het opzetten en in stand houden van een Instituut Sportrechtspraak. Dit instituut spreekt recht in naam van, ten behoeve van en voor rekening en risico van de aangesloten sportorganisaties.

ISR tuchtrechtspraak

Tijdens de behandeling van een zaak wordt de tuchtprocedure van het ISR gevolgd. Dit betekent dat het tuchtreglement seksuele intimidatie, het reglement matchfixing en het reglement doping van het ISR van toepassing zijn. Deze reglementen zijn door het ISR-bestuur vastgesteld en gelden als toepasbare KNZB-reglementen. De tucht- en/of beroepscommissie van het ISR doen voortaan dus uitspraak in naam van de KNZB.

Uitzondering

Alle zaken die betrekking hebben op overtreding van het tuchtreglement L 6.1. a t/m c, zullen door de tuchtcommissie, tuchtrechter en commissie van beroep van KNZB behandeld blijven worden. Dit geldt ook voor de disciplinaire en arbitrale rechtspraak.

