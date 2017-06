Den Haag pakt oneigenlijk gebruik sportkantines aan

De gemeente Den Haag heeft de huurovereenkomst met 4 sportkantines opgezegd. “De kantines werden gebruikt voor andere zaken dan waar deze voor bedoeld zijn”, schrijft sportwethouder Rabin Baldewsingh in een brief aan de gemeenteraad.

Begin 2017 onderzocht Den Haag de wijze waarop de kantines van de 13 gemeentelijke sporthallen worden uitgebaat. Die bleken vaak ten onterechte te worden (onder)verhuurd.

Feesten en partijen

In een aantal kantines bleken de sporters helemaal niet – of nog maar in zeer beperkte mate – terecht te kunnen. Een van de reden was dat de ruimtes vaak verhuurd waren voor feesten en partijen. Ook bleek een aantal kantines zonder toestemming van de gemeente Den Haag te worden onderverhuurd.

Ongewenste situaties

Bij vier locaties, in de sporthal Oranjeplein, sporthal Transvaal, sporthal Lipa en sporthal Gaslaan, was zelfs sprake van ‘absoluut ongewenste situaties’. De gemeente heeft daarom per direct de huurafspraken met deze hallen beëindigd.

Toch niet direct dicht

Het opzeggen van de huurafspraken betekent overigens niet dat deze vier kantines direct zullen worden gesloten. De huurders die niet instemmen met de beëindiging van de huur, mogen de kantine blijven exploiteren totdat de stopzetting van de huurovereenkomst via de rechter is goedgekeurd. En daar kan nog wel enige tijd overheen gaan.

