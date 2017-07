HGC belegt kantine-exploitatie bij Q’s Horeca

Het bestuur van HGC heeft na een uitgebreid selectieproces, besloten om de kantine-exploitatie te laten verzorgen door Q’s Horeca. De overeenkomst hiervoor gaat al het komende seizoen in.

Quirijn Kemmink, eigenaar van Q’s Horeca, heeft een hockey achtergrond. De vaste HGC-barmannen Arjan Verhey en Jeffrey Rijken zullen in dienst worden genomen door Q’s Horeca.

Ook HCKZ

Q’s Horeca is al geen onbekende in de hockeywereld. Het horeca- en cateringbedrijf heeft met HCKZ ook al een overeenkomst voor de horeca-exploitatie. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de uitvoering van de meest uiteenlopende culinaire evenementen.

Horeca inkomsten verhogen

HGC is financieel sterk afhankelijk van stabiele inkomsten uit de horeca. Het is daarom noodzakelijk om de kosten in de hand te houden en tegelijkertijd de inkomsten waar mogelijk te verhogen. De overeenkomst die nu is gesloten met Q’s Horeca biedt HGC ook de mogelijkheid om de kwaliteit te verbeteren via gevarieerdere maaltijden.

Steeds strenger eisen

Van overheidswege worden steeds strengere eisen gesteld aan het exploiteren van een horecagelegenheid. Zo mag de club onder de huidige vergunning bijvoorbeeld geen verjaardagen, huwelijksfeesten e.d. faciliteren. Dat is niet prettig want daar bestaat onder de leden wel behoefte aan.

Volledige vergunning

Het verkrijgen van een volledige vergunning (Drank- en Horecawet) is in de praktijk eigenlijk alleen haalbaar voor een professioneel bedrijf. Het is voor HGC lastig om blijvend te voldoen aan alle eisen op het gebied van vakbekwaamheid en hygiëne.

Geen bardiensten meer voor vrijwilligers

De overeenkomst met Q’s Horeca brengt ook met zich mee dat vrijwilligers geen bardiensten meer hoeven te draaien. Het blijft voor oudere jeugdleden wel mogelijk om als ‘barcrew’ wat bij te verdienen. En uiteraard blijft de Pink Ladies Buitenbar van HGC gewoon bestaan.

