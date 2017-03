De indeling van de kantinekoeling is zo bepalend

Manuela Kuijpers van Blauw Geel ’38 is enthousiast over het aanbieden van drankjes met minder calorieën. En Daniella van de Ven van Sportclub Den Dungen is stomverbaasd dat de indeling van de kantinekoeling zo bepalend is voor het koopgedrag van de bezoekers.

Veel kantinebeheerders associëren gezond met minder omzet. Maar dat klopt niet. Als je actief met ‘gezond’ aan de slag gaat, dan zet je zeker net zoveel om als vroeger.

Veel te zoet

Blauw Geel adviseert kinderen altijd een drankje met minder suiker. Kuijpers: “Die sportdrankjes zijn veel te zoet. Wij laten hen liever Fruity Water drinken. Lekker en met veel minder suiker. Wij helpen ouders om een gezondere keuze te maken voor de kids. Daarbij gaat het ook om de muntjes. En een blikje fris kost al gauw 1,60 euro, een pakje met minder suiker vaak maar 80 cent.”

Omzet blijft op peil

“Een balletje gehakt blijft bij ons verkrijgbaar, wij halen friet en kroketten niet uit het assortiment”, vertelt Kuijpers. “Maar wij bieden wel alternatieven aan zoals gezonde broodjes. En op zaterdag krijgen alle jonge voetballertjes een stuk fruit. Veel kantinebeheerders associëren gezond met minder omzet. Dat klopt niet.”

“Als je maar actief met gezond aan de slag gaat, dan zet je zeker net zoveel om als vroeger. Kom zo af en toe met een combinatie aanbod. Bijvoorbeeld een drankje met minder suiker en een broodje gezond samen voor een aantrekkelijke prijs. Dat werkt.”

De kantinekoeling

Kuijpers betrok de vaste medewerkers bij de pilot om de indeling van kantinekoeling te borgen. “Want de indeling van die kantinekoeling is enorm bepalend voor wat je verkoopt. Daar let ik dus heel strikt op en alle meiden achter de bar kennen de indeling. Ik heb veel geleerd tijdens de pilot en ben heel anders naar de verkoop gaan kijken. Ik stond er nooit zo bij stil dat een indeling zo bepalend is voor wat mensen kopen.”

Doe het gewoon

Kuijpers heeft een tip voor andere clubs. “Maak het aanbod in de kantine gezonder en denk niet in obstakels maar laat het op je af komen. Bied aan wat er is en laat dan de keuze aan de klant. Die bepaalt dan wel of hij al dan niet een drankje met veel suiker koopt. Alleen vind ik wel dat je de kleintjes er op moet wijzen.”

