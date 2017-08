Verband energiedrank en drugsgebruik jongvolwassenen

Jongvolwassenen die regelmatig energiedrank drinken, lijken meer kans te hebben om later in hun leven cocaïne te gaan gebruiken. Dat schrijven onderzoekers van de University of Maryland School of Public Health.

Regelmatig een energiedrankje

Voor de studie werden vijf jaar lang 1.099 jongvolwassenen in de leeftijd van 21 tot 25 jaar gevolgd. Het is gebleken dat personen die gedurende een lange periode, regelmatig energiedrank drinken, meer kans hadden om cocaïne te gaan gebruiken tegen de tijd dat ze 25 jaar oud waren.

Verhoogd risico

Ook gebruikten zij op die leeftijd zonder reden vaker medicijnen. Bovendien liepen zij op 25-jarige leeftijd een hoger risico op alcoholisme. “Uit de resultaten blijkt dat gebruikers van energiedrank, een verhoogd risico lopen op misbruik van andere, met name stimulerende, middelen”, zegt onderzoeker Amelia Arria.

Meer onderzoek

Het is niet duidelijk hoe een hogere inname van energiedrankjes kan leiden tot het gebruik van drugs. De onderzoekers dringen daarom aan op aanvullend onderzoek dat zich juist moeten richten op jongere mensen”, zo stelt Arria. “Want wij weten dat zij regelmatig energiedrankjes drinken.”

Grote hoeveelheid cafeïne

Medici maken zich al langere tijd zorgen om het gebruik van energiedrankje,s vanwege de grote hoeveelheid cafeïne die ze vaak bevatten. Cafeïne kan de bloeddruk verhogen en een teveel kan leiden tot (eventueel fatale) hartproblemen. Het Voedingscentrum adviseert jongeren tussen de 13 en 18 jaar maximaal één energiedrankje per dag te nemen.

Niet voor of tijdens het sporten

“Energiedrank bevat veel calorieën door de suikers die er in zitten”, zo stelt het Voedingscentrum. “Zij werken oppeppend o.a. door de cafeïne maar het is geen gezonde keuze. Het is beter om deze niet of bij uitzondering te drinken. Het wordt ook afgeraden om energiedrank voor of tijdens het sporten te drinken want het is geen dorstlesser.”

