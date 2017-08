Caffe Coronel biedt 10 sportclubs een koffiescan aan

Bij elk clubbestuur staan altijd een paar punten hoog op de agenda. Want clubs zijn veel geld kwijt aan zaken waar vaak slimmer op in te kopen is. Of in elk geval niet meer aan uitgegeven hoeft te worden.

Zaken als energie, de WOZ, verzekeringen en de inkoop van tapbier. Maar niet in de laatste plaats van koffie. Want voor slechte koffie blijven bezoekers weg, voor goeie komen zij terug.

Verfijnde kant

Bij Coronel denkt u misschien direct aan carten, WTCC toerwagenraces en verbrand rubber maar de familie heeft ook een verfijnde kant. De Coronels zijn namelijk grote koffieliefhebbers en dat hebben zij niet van een vreemde.

Een verre voorvader, Domenico Coronel, verscheepte namelijk al in 1783 vanuit Italië de meest verfijnde soorten koffie. En hij had de voornaamste koffiehuizen en koffiebranderijen in heel Europa als klant.

Voortzetting van een familietraditie

En met Caffe Coronel, dat zich met name richt op sportverenigingen, krijgt deze familietraditie een waardig en eigentijds vervolg. Want nog niet alle clubs zijn overgestapt op een echt lekkere maar toch prima betaalbare kop koffie.

Saxenburg

Hoe goed dat kan uitpakken ondervond bijvoorbeeld HMHC Saxenburg in Haarlem. Bij een kleine club gaan er jaarlijks 5.000 kopjes doorheen maar bij Saxenburg 15.000. Althans totdat Caffe Coronel daar twee WMF-machines met bijpassen koffie mocht plaatsten. De koffie-omzet steeg ineens met 12% en binnen 6 maanden (!) had de club de investering er alweer uit.

Financiering

De verkoop van koffie op sportverenigingen draagt flink bij aan de kantine-omzet. Het is daarom belangrijk om zorg te besteden aan:

• het kiezen van een goeie koffiemachine die bij piekbelasting netjes blijft leveren;

• de keuze van een lekkere bijpassende koffie;

• het kiezen voor een apparatuur die ook in het weekend wordt geserviced en

• de keuze voor een bedrijf dat de behoeften en uitdagingen van sportclubs kent

Koffiescan

Caffe Coronel komt normaal gesproken voor 75 euro bij een sportclub langs voor een volledige koffiescan. Maar de eerste 10 sportclubs die naar aanleiding van dit artikel denken ‘dat is wel iets voor ons’, die krijgen deze scan gratis van Sportzaken.pro. En een afspraak op de club kan ook voor ’s avonds of in het weekend worden gemaakt.

