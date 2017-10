Gratis weten hoeveel goedkoper uw biercontract kan?

Zo’n 90% van de contracten van sportclubs met een brouwerij kan beter en goedkoper. Tom van Erven Dorens van Biercontract.nl weet dat een besparing tot 50% echt geen uitzondering is.

In vrijwel elk biercontract zit ruimte. Daarom startte Sportzaken.pro in april een actie voor een gratis Pre-Scan voor sportclubs ter waarde van 56 euro. Nou, dat hebben we geweten.

We gaan op herhaling

Voor deze actie meldden zich meer dan 20 clubs. Met zoveel aanvragen gaan wij voor u op herhaling. Dus als u ook zo’n gratis Pre-Scan wilt, dan moet u nu reageren.

Misschien bent u dan over een paar weken wel net zo blij zijn als AVV SDZ in Amsterdam. Of als Hockeyclub Waddinxveen of tv PhARO in Rotterdam.

We moeten even bijpraten

Het zou eigenlijk elk jaar moeten, uw brouwerij bellen omdat u “even wilt bijpraten over het biercontract.” De meeste clubs doen dat toch niet vanwege de relatie met de brouwerij (vaak ook sponsor) en de papieren rompslomp. Of zij sluiten zo vaak biercontracten af dat zij daar messcherp in zijn geworden…

Meer besparing en sponsoring

Van Erven Dorens krijgt vaak slechte contracten onder ogen. Zijn advies levert clubs daarom al snel veel geld (en extra sponsoring) op. De besparingen variëren van 1.200 tot soms wel 8.500 euro. Per jaar.

Tot achter de komma

Voor clubs die hem carte blanche geven, onderhandelt Tom tot achter de komma. “Een aflopend contract bleek eens vol te staan met achterhaalde voorwaarden. Die werden keurig weg onderhandeld en de relatie met de leverende brouwer werd natuurlijk wel netjes overeind gehouden.”

Pre-scan

Een Friese klant wilde ook een Pre-Scan. Het biercontract werd tegen het licht gehouden en al meteen bleek de club 30 euro korting per hectoliter te krijgen. “Dat moest voor hun bieromzet 80 euro zijn”, zegt Van Erven Dorens. En dat werd het ook. Vraagt u tot 13 november as. gerust ook een gratis Pre-Scan aan voor uw club.

