Kaboutervoetbal vv Hoogeveen op zondag handiger

De verplaatsing van het kaboutervoetbal bij vv Hoogeveen van zaterdag naar zondag, blijkt een uitkomst. Want ouders zijn op zaterdag vaak druk met de boodschappen of andere gezinsleden die sporten.

VV Hoogeveen biedt ouders nu de mogelijkheid om de jongsten kennis te laten maken met de voetbalsport op de voor de jeugd voetballoze zondag.

Voetbal voor 4- en 5-jarigen

De tijd dat kinderen pas vanaf hun zesde jaar konden gaan voetballen bij een club ligt al lang achter ons. Vv Hoogeveen was één van de voorlopers met het aanbieden van kaboutervoetbal, een voetbaltraining voor 4- en 5-jarigen.

Kaboutervoetbal is populair

Het zogenaamde kaboutervoetbal is zo populair dat het op de club al niet meer weg te denken is. En het is ideaal voor ouders om even rustig te beoordelen of voetbal wel iets voor hun kind is. Bovendien is het oefenen door de kleintjes bij vv Hoogeveen gratis.

Plezier staat voorop

Inmiddels is het kaboutervoetbal op zondagochtend al gekoppeld aan de voetbalschool bij de club. Dan worden er een uur lang er allerlei spelvormen aangeboden. Daarbij staat altijd het plezier voor de kinderen voorop. Maar er komen natuurlijk ook op een speelse manier al voetbaltechnische aspecten aan de orde. Zonder dat de kinderen er erg in hebben, pikken zij zo al veel op.

Eerst rustig eens proberen

In de leeftijdscategorie van het kaboutervoetbal willen de ouders graag eerst uitzoeken welke sport hun ‘kabouter’ het beste ligt voordat er contributie betaald moet gaan worden. Dus daarom houdt vv Hoogeveen het laagdrempelig. Kabouters hoeven geen lid te worden en kunnen elke zondag om 10:00 uur altijd spontaan bij de trainingen aansluiten.

