Jeugdleider DAW Schaijk opgepakt voor kinderporno

Bij vv DAW Schaijk is een jeugdleider opgepakt voor het bezit van kinderporno. Dit, en het nieuw dat hij ook beelden heeft gemaakt van tieners, is hard aangekomen. Voorzitter Henrie Lamers is geschokt.

“Deze 21-jarige jeugdleider was al enkele jaren voor de club werkzaam. Hij was geliefd binnen de club en van onbesproken gedrag”, stelt Lamers.

Telefoon roodgloeiend

Of er jonge leden van DAW Schaijk voorkomen op het beeldmateriaal dat in beslag is genomen, kan Lamers niet zeggen. De vereniging heeft alle ouders per brief op de hoogte gebracht van de situatie. “En daarna stond de telefoon bij de club roodgloeiend”, zegt Lamers.

De jeugdleider is dinsdag jl. al opgepakt. Lamers kan nog niet alles vertellen over de zaak omdat het onderzoek nog loopt. “De aandacht gaat nu eerst uit naar de leden van DAW Schaijk.”

Non-actief

In augustus 2017 werd de man door DAW Schaijk al op non-actief gesteld op ‘dringend advies’ van de politie en de gemeente Landerd. Er liep toen al een onderzoek naar hem. Maar omdat dit onderzoek nog pril was, hielden wij dat voor ons. Pas na de arrestatie is er meer bekend gemaakt”, aldus de voorzitter.

Impact op heel Schaijk

“En de ongerustheid in Schaijk is begrijpelijk. Een dergelijk incident heeft in een gemeente met maar 7.000 inwoners een enorme impact.” De politie kan nog niet zeggen of er door de jeugdleider ook beelden in de kleedkamers zijn gemaakt. Wel zijn er leden van de voetbalclub op de beelden te zien.

Informatiebijeenkomst DAW Schaijk

In de brief aan de ouders staat dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat er sprake is geweest van (strafbaar) fysiek contact tussen de verdachte en minderjarigen. DAW Schaijk zal voor de ouders een informatiebijeenkomst organiseren.

Bij de rechtbank in Den Bosch zal op 3 november duidelijk worden of de man langer zal worden vastgehouden of dat hij zal worden vrijgelaten.

