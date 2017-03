Vergeet dat eerste kievitsei, vang liever die wespenkoningin

Fijn dat onze achtertuinen ons vertellen dat het voorjaar aanstaande is. En het is dan wel medio maart, maar wij kunnen wachten op de wespenkoningin die uit haar winterslaap ontwaakt. Tijd dus om nu de WaspGO wespenvallen op te hangen, want het wegvangen van haar nakomelingen in de zomer is vrijwel onbegonnen werk.

De eerste 6 tot 8 weken nadat een wespenkoningin wakker is geworden, is zij druk met de opbouw van het nest. Daarna start de snelle reproductie van nageslacht en vliegen de werksters uit.

Doeltreffende oplossing

In de tweede helft van de zomer bevinden zich geen larven meer in het wespennest. Dan gaan de werksters op pad om elders hun zoetigheid te vinden. Vanaf dat moment veroorzaken zij veel problemen en worden zij agressief als geprobeerd wordt om hen te verjagen.

VosCapelle heeft echter een doeltreffende oplossing om de koninginnenwespen nu al te lokken en te vangen. Hiermee zijn de afgelopen jaren op sportclubs zeer goede resultaten geboekt en is al veel overlast voorkomen.

Vangen kan later niet meer

De eerste 6 tot 8 weken nadat een koningin wakker is geworden bouwt zij een nest. Als na deze periode de werksters zijn uitgekomen blijft zij reproduceren. Dus alleen in de eerste 6 tot 8 weken kunnen koninginnenwespen worden gevangen, daarna lukt dit niet meer.

Wespenkoninginnen vroeg wegvangen

Welke sportclub heeft er geen last van suikerwespen die ’s zomers doorlopend voor overlast zorgen? Om deze tegen te gaan moeten de wespenkoningin dus vroeg worden weggevangen. Want elke gevangen wespenkoningin betekent duizenden wespen minder, later in het seizoen.

Bladerdek van loofbomen

De vangst van de wespenkoningin start als de loofbomen hun bladerdek krijgen. Dat moment is dus al aanstaande. Sportclubs moeten nu dus vallen ophangen die van medio maart t/m eind mei moeten blijven hangen. Heeft u nog vragen of heeft u lokstof nodig, neem dan even contact op met VosCapelle.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!