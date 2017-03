Biologisch sportveldonderhoud met spreeuwen in Utrecht

De gemeente Utrecht start binnenkort met een proef om vogels in te zetten voor bestrijding van schadelijke insecten in sportvelden. De gemeente wil geen chemische bestrijdingsmiddelen meer hoeven te gebruiken voor het veldbeheer en wil over op biologisch sportveldonderhoud.



Op sportpark Zuilen zijn 30 nestkasten geplaatst die vogels moeten aantrekken zoals spreeuwen en koolmeesjes. Die eten onder meer muggen, kevers en engerlingen zonder de velden te beschadigen.

Nestkasten en lichtmasten

De nestkasten hangen aan de essen op het sportpark. Maar de kasten hangen ook aan de lichtmasten rondom de velden. De gemeente doet dit in de hoop dat de vogels zich hier ook in nestelen. Dat zou mooi zijn want dan wordt biologisch sportveldonderhoud ook aantrekkelijk voor sportparken waar weinig of geen bomen staan.

Opruimen van insecten

De gemeente zal in de komende weken, samen met ecologen, nauwlettend volgen welke vogels hun intrek nemen in de nestkasten. Bovendien wordt gekeken naar het effect van hun aanwezigheid m.b.t. het opruimen van de overlastgevende insecten. Hierbij gaat het onder andere om insecten die de wortels van het gras opeten.

Hopelijk ook processierupsen

Maar hopelijk staan ook de processierupsen op hun menu. Deze rupsen zijn uitgerust met voor de mens gevaarlijke brandharen. Hun heel fijne haartjes kunnen de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die de rupsen daarbij afscheiden veroorzaken uitslag, zwelling, rode ogen en jeuk. De klachten gaan doorgaans weer vanzelf weg.

Biologisch sportveldonderhoud

De proef met biologisch sportveldonderhoud is onderdeel van de wens van de gemeente Utrecht om te verduurzamen. Als de natuur zelf de insectenstand reguleert, dan is dit voor mens en dier een win/win situatie. “Utrecht hoopt via deze biologische aanpak de overlast van insecten te verminderen en zelfs te voorkomen”, aldus projectleider Marcel Bouwmeester.

