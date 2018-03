WOS ontwikkelde ‘Inclusief werk geven in de sport’

Vaak kennen sportwerkgevers niet de mogelijkheden om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie werk te bieden. Dus daarom ontwikkelde de WOS het model ‘Inclusief werk geven in de sport‘.

De WOS wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door mensen met een arbeidsbeperking, werk aan te bieden in de sport.

Inclusief werk geven

De AWVN en SBCM stimuleren het werk voor mensen met een beperking ofwel het inclusief werk geven. Dit is samen gevat in het branchemodel ‘Inclusief werk geven’. Via dit model worden werkgevers aangezet om werk te bieden aan mensen met zo’n beperking.

Inzicht

De WOS heeft nu, op basis van dit model en samen met een aantal leden, , een ‘sportversie’ ontwikkeld. Het branchemodel ‘Inclusief werk geven in de sport’. Dit model geeft sportorganisaties inzicht en een handvat om aan dit onderwerp invulling te geven.

Voorbeelden en hun betekenis

Dit branchemodel geeft aan welke functies in de branche geschikt zijn voor mensen uit de doelgroep. Met zowel praktijkvoorbeelden als de financiële betekenis. Deze zijn zo concreet beschreven, dat elke sportorganisatie er mee aan de slag kan.

Onderwerpen

Deze informatie helpt om, met kennis van zaken, mensen met een beperking te plaatsen. De onderwerpen die in het model aan bod komen zijn o.m.:

• waarom zou ik (meer) mensen met een arbeidsbeperking willen inzetten;

• hoe komen bepaalde functies beschikbaar en aan welke taken of functies moet ik dan denken;

• welke stappen moet ik nou precies zetten en hoe past een bepaalde functie in ons functiegebouw;

• waar kan ik terecht voor zowel de kandidaten als voor hun begeleiding

Praktische voorbeelden

Met ‘Inclusief werk geven in de sport‘ krijgen sportwerkgevers dus snel hulp om te gaan werken met mensen met een arbeidsbeperking. Maar ook wordt duidelijk gemaakt welke functies in de sportbranche het meest geschikt zijn voor de mensen in deze doelgroep.

Follow @Allesportzaken