Meer incidenten op en rond de Zeeuwse voetbalvelden

Bij vv Kloetinge werd op 1 maart jl. een jeugdwedstrijd gestaakt omdat een toeschouwer volledig door het lint ging. En de club ziet zich dit seizoen al geconfronteerd met een reeks incidenten. Eerder besloot een vrijwilliger bij de club al om te stoppen als scheidsrechter.



Zeeuwse voetbalclubs maken zich grote zorgen over de toename van incidenten op en langs de voetbalvelden. Vooral de scheidsrechters zijn nu het mikpunt van kritiek.

Is Richard Nieuwenhuizen nu al vergeten

Meerdere voetbalclubs signaleren nu dat de normen rond de velden weer dreigen te vervagen. En deze waren juist aangescherpt na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, eind 2012. De KNVB lanceerde daarna de campagne ‘Zonder Respect Geen Voetbal’ maar “het lijkt erop of wij alles weer zijn vergeten. Niemand heeft het er nog over”, zegt voorzitter Raymond Winterswijk van sv Walcheren.

Echt buiten proporties

“Elk weekend krijgen we signalen dat op het voetbalveld het verbale en non-verbale geweld tegen ons toeneemt. Het begint echt buiten proportie te raken”, zegt Gerrit de Pater, voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid-Beveland (SVNZB) in Kapelle en zelf arbiter.

Mensen haken af

De Pater, tevens vertrouwenspersoon bij de SVNZB, merkt dat bij scheidsrechters het plezier in het fluiten afneemt. Er haken nu mensen af. “Wij moeten deze negatieve spiraal zien te doorbreken want wij glijden steeds verder af.” Volgens de KNVB heeft de respect campagne wel haar vruchten afgeworpen. “De afgelopen vier jaar hebben we het aantal incidenten toch elk jaar zien afnemen”, stelt KNVB woordvoerder Bram Groot.

Elk incident is er één te veel

“Maar elk incident is er natuurlijk één te veel”, zegt Groot. “Dat die incidenten steeds blijven plaatsvinden, betekent dat wij als bond dus niet stil mogen blijven zitten. Het blijft daarom voor ons een belangrijk aandachtspunt. Het voetbalveld moet een plek zijn om lekker te voetballen en niet om een ander uit te schelden of elkaar te lijf te gaan.”

