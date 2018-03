Gehele voorraad van SDO Schoonoord is geplunderd

Vol woede en ongeloof maakte Marga Naber (55) op 10 maart de balans op. Het clubhuis van korfbalvereniging SDO Schoonoord kreeg ongewenst bezoek van inbrekers. De ravage is enorm.

“Wat wij zaterdagochtend aantroffen is echt met geen pen te beschrijven. Alles was overhoop gehaald, de gehele voorraad is geplunderd en er is veel materiële schade.”

Woede en ongeloof

Veel staat bij clubvrouw Naber in het teken van SDO Schoonoord. Daarom treft deze inbraak de korfbalclub en haar “recht in het hart.” Bij de vrijwilligers van de club heerst vooral woede en ongeloof. Het is echt te triest voor woorden dat onverlaten in zo’n kort tijd het werk van vrijwilligers zo te grabbel gooien.”

Voorraad geheel meegenomen

Naber weet nog niet precies hoe groot de schade exact is, maar in elk geval enkele duizenden euro’s. “De club is dan wel verzekerd maar er moet wel een eigen risico worden betaald. Bovendien moet de kantinevoorraad na de plundering weer volledig uit eigen middelen worden aangevuld.”

Met grof geweld geforceerd

In het najaar werd de buitenzijde van het gebouw nog geschilderd. “Alles zag er toen piekfijn uit, maar die situatie is nu volstrekt anders. De inbrekers hebben de toegangsdeuren met grof geweld geforceerd en beschadigd. En de schade aan het gebouw is groter dan de waarde van de buitgemaakte spullen.”

Schadeherstel door vrijwilligers

Samen met vrijwilligers van SDO Schoonoord is Naber in het clubhuis bezig om alles weer op orde te brengen. “Er wordt hard gewerkt om de schade zoveel mogelijk te herstellen terwijl er al zoveel van de vrijwilligers wordt gevraagd.”

