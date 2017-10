Sportclub Irene zet stelende speler uit de selectie

Sportclub Irene heeft een van de spelers van het eerste elftal uit de selectie gezet. De man had contant geld en mobiele telefoons van clubgenoten meegenomen uit een van de kleedlokalen van de club.

De politie heeft op 2 oktober jl. een 20-jarige man uit Tegelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een inbraak in de kleedkamers van Sportclub Irene in Tegelen.

Speler uit het eerste

De voetbalclub uit Tegelen liet aan De Limburger weten dat een van de voetballers uit het eerste van de inbraak wordt verdacht. Daarbij verdwenen telefoons en contant geld van andere spelers. De club heeft de speler direct uit de selectie gezet. Sportclub Irene én een aantal gedupeerde spelers heeft van de diefstal aangifte gedaan.

Nooit 100% uitsluiten

Sportclub Irene geeft op haar website aan er alles aan te doen om inbraak te voorkomen “maar dat helaas nooit 100% uit te kunnen sluiten. Dit is nu weer gebleken nadat er weer geld en waardevolle spullen uit een kleedkamer zijn verdwenen.”

Spullen thuis laten

Het bestuur van Sportclub Irene roept alle leden en vrijwilligers op om alert te zijn. Hen wordt gevraagd om spullen van waarde maar liever zoveel mogelijk thuis te laten. Teamleiders en trainers wordt gevraagd om ook tijdens de training de kleedlokalen consequent af te sluiten.

Altijd in het zicht

“Als dat om welke reden dan ook niet mogelijk kan, neem dan de kostbaarheden mee naar het veld. Leg deze wel op een plek die altijd in het zicht is, dus niet in de dug-out. Spelers kunnen dure spullen ook bij de leider van het team in bewaring geven. Het achterlaten van kostbaarheden in het (afgesloten) kleedlokaal is geheel voor eigen risico. Sportclub Irene is niet aansprakelijk als er kostbaarheden worden ontvreemd”, aldus het clubbestuur.

