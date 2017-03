Is afsluiting van Buytenpark in Zoetermeer de oplossing

Sportverenigingen in het Buytenpark in Zoetermeer luiden de noodklok. Het afgelopen weekend sloegen vandalen weer toe, zowel bij BMX-Zoetermeer als bij sv Oosterheem. De schade was enorm. De voorzitters van beide clubs hopen dat de gemeente de veiligheid in het Buytenpark verbetert “want zo kan het niet langer.”

De openbare baan van BMX-Zoetermeer en het clubhuis zijn vaker doelwit van vandalen. Het afgelopen weekend werd het clubhuis compleet vernield. De vandalen lieten meerdere briefjes achter.

Dit kan zo echt niet meer

“Het is een ravage, flessen met wasmiddel zijn door het hele pand leeggespoten. Dit gaat ons weer flink wat geld kosten, wij moeten zeker een week dicht. Nog nooit werd er zoveel schade veroorzaakt, dit kan zo echt niet meer”, stelt Eite Levinga, voorzitter van BMX Zoetermeer. De nieuwe rolluiken bleken opengebroken, een kluis met sleutels is leeggehaald en de voorraad is geplunderd.

In Buytenpark gebeurt ’s nachts van alles

Levinga: “Eén van de oorzaken is dat de baan openbaar is. Dat was 10 jaar gelden een voorwaarde die de gemeente stelde, in ruil voor een vergoeding. Maar de afgelopen jaren betalen wij ons blauw om alle inbraakschade steeds te herstellen. Wij hebben dit in 2016 al bij Zoetermeer aangekaart maar er is niets veranderd. Er gebeurt hier ’s nachts van alles. De enige mogelijkheid is de baan niet meer openbaar te maken.”

Extra beveiliging via camera’s

Ook Jules Lieveld van sv Oosterheem hoopt dat er iets gaat gebeuren. “Extra beveiliging lijkt mij een goed plan want wij zijn ook vaak aan de beurt.” De VVD in Zoetermeer heeft al vragen gesteld en stelt BenW voor om camera’s te plaatsen. Volgens Levinga zou dit één van de oplossingen kunnen zijn. “Er moet in Buytenpark meer veranderen maar Zoetermeer lijkt zich niet bewust te zijn van de problemen.”

