Hoe gaat vv Wilhelmina Boys seksueel misbruik tegen?

Hoe zorg je ervoor dat sportende kinderen net het slachtoffer worden van seksueel misbruik? Een vraag die, zeker na de recente gebeurtenissen, veel clubs en ook Wilhelmina Boys weer bezig houdt.

Voetbalclub Wilhelmina Boys in Best doet er alles aan om seksueel misbruik tegen te gaan. Zo moet elke vrijwilliger o.a. een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

DAW Schaijk en SES

Op 31 oktober is een jeugdleider bij DAW Schaijk opgepakt. Hij bleek opnamen van minderjarige spelers te hebben gemaakt. En een week later werd ook al een 18-jarige jongen uit Langeboom aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van ontucht met een meisje van vier op het terrein van voetbalclub SES.

Kwetsbare positie kinderen

Deze gebeurtenissen benadrukken opnieuw de kwetsbare positie van kinderen bij sportclubs. “En die positie is voor iedere club een grote verantwoordelijkheid”, vindt voorzitter Andor Jansen van vv Wilhelmina Boys.

Meer-ogen-beleid

De club in Best startte al in 2015 met beleid om de veiligheid van jonge spelers nog beter te waarborgen. Zo heeft de club nu een vertrouwenspersoon en wordt er een zogeheten ‘meer-ogen-beleid’ gevoerd. “Elk team heeft bij ons een trainer, een assistent trainer en als het even kan ook een leider”, stelt Jansen.

Hoe dan ook een VOG

“Wij proberen ouders zo veel mogelijk bij Wilhelmina Boys te betrekken en kinderen nooit alleen te laten zijn met één volwassene”, zegt Jansen. “En elke vrijwilliger bij vv Wilhelmina Boys moet hoe dan ook een VOG kunnen overleggen.”

Iedereen heeft ingestemd

“De vrijwilligers van Wilhelmina Boys vinden het niet vervelend om zo gecontroleerd te worden. Wij hebben onze leden uitgelegd waarom wij dit doen en iedereen heeft daarmee ingestemd”, zegt Jansen.

Hij realiseert zich dat de VOG voor vrijwilligers niet zaligmakend is. “Voor zo’n VOG wordt niet verder dan vier jaar terug gekeken en alles daarvoor komen wij dus niet te weten. Bovendien zijn sportclubs, zodra de poort open is, toegankelijk voor iedereen.”

