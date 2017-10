Hockeyclub Diemen naar sportpark De Diemen?

De trainingen van een nieuwe sportvereniging in Diemen zijn officieel gestart. Nu speelt Hockeyclub Diemen nog bij Athena in Amsterdam maar misschien al binnen een paar jaar op Sportpark De Diemen.

In april 2017 is een groep ouders het initiatief gestart voor de oprichting van een hockeyclub in Diemen. Veel kinderen moeten nu namelijk uitwijken naar clubs in Amsterdam.

Eigen accommodatie voor Hockeyclub Diemen

Een clubtenue voor Hockeyclub Diemen bestaat al en er wordt ook al getraind. Maar om de 12 meisjesteams, 2 jongensteams en het mixteam competitie te laten spelen, is echt een eigen accommodatie nodig. Daar wordt in Diemen nu naarstig naar gezocht.

Verhuizing van TIW-Survivors

In het vinden van zo’n locatie lijkt zowaar schot te zitten. Op 5 oktober doet het college van BenW van Diemen daartoe een voorstel aan de gemeenteraad. Het college stelt voor om te bekijken of de honkbalclub TIW-Survivors naar sportpark Middenmeer in Amsterdam zou kunnen verhuizen.

In één klap alle ruimte

De honkbalclub staat daar in beginsel niet onwelwillend tegenover. Verhuizing zou in één klap ruimte maken voor twee hockeyvelden maar net zo goed voor het zo gewenste vierde veld voor SV Diemen.

Hulp van Athena

Naast de steun van de gemeente krijgt Hockeyclub Diemen ook hulp van de KNHB én van hockeyclub AthenA. Die club helpt HC Diemen graag met een goede start. AthenA heeft daarom aangeboden dat HC Diemen elke zondagochtend een veld van Athena mag gebruiken om te starten met trainingen.

Behoefte aan een eigen club

Hockeyclub Diemen is het resultaat van een burgerinitiatief voor een hockeyclub. De wachtlijsten voor de jeugd in Amsterdam zijn lang en daarom willen de initiatiefnemers met een eigen club starten. Dat daar behoefte aan is blijkt wel, want binnen korte tijd hebben zich al zo’n 150 kinderen tussen 6 en 12 jaar als lid aangemeld.

