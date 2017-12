Huizer Hockey Club (HHC) stapt naar de gemeente

De Huizer Hockey Club (HHC) wil haar complex upgraden en heeft voor hulp aangeklopt bij de gemeente Huizen. Penningmeester Gerrit Ruijs heeft de clubwensen bij de commissie Sociaal Domein toegelicht.

De 1.100 leden van HHC trainen en spelen op vier kunstgras- waarvan twee watervelden. Van é é n van de twee ‘zandvelden’ is volgens de club de toplaag na 13 jaar volledig versleten.

Subsidie

Dit veld brengt voor de HHC jaarlijks veel kosten met zich mee. Het is al meerdere malen afgekeurd, twee keer zelfs al voorafgaand aan een hoofdklasse-wedstrijd. Ruijs stelde dat Huizen wel subsidie geeft voor een zand- maar niet voor een waterveld. En dat terwijl watervelden de KNHB-norm aan het worden zijn.

Nieuwe zienswijze

De HHC heeft het verschil in kosten tussen zand en water twee keer uit eigen zak betaald. Maar de club vraagt de gemeente nu om een nieuwe zienswijze en voor de huur en vervanging van beide soorten kunstgras dezelfde subsidieregeling te laten gelden.

LED-lampen

Naast het vervangen van de versleten toplaag zijn er nog andere wensen. Zo is de lichtinstallatie van alle velden sterk verouderd dus HHC wil overschakelen op LED-verlichting. De energierekening is nu veel te hoog en vervanging van de oude armaturen is kostbaar. Bovendien geeft LED-verlichting minder ‘lichtvervuiling’ voor omwonenden en fauna. De nieuwe lampen kunnen in de bestaande installatie gemonteerd.

Zeecontainers

De derde wens van HHC betreft de vervanging van de zeecontainers die op het complex staan. Deze worden gebruikt voor de opslag van materialen maar zijn in slechte staat. De club wil binnen drie jaar graag een permanente oplossing die minder ontsierend is.

Contributie

Ruijs: “HHC heeft 1.100 leden maar zit aan de grens van de financiële mogelijkheden. De club kan de contributie van 400 euro voor jeugd- en seniorenleden niet nog verder verhogen. Daarom wordt de gemeente nu om een bijdrage van twee ton gevraagd. De Commissie Sociaal Domein neemt in januari het verzoek in overweging.

Follow @Allesportzaken