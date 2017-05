Huur sportaccommodaties Heerenveen gehalveerd

Goed nieuws voor de sportclubs in Heerenveen. Na jaren van bezuinigingen is ruimte ontstaan om de huur voor de clubs te halveren en meer te investeren in de sport. Nadat eerder extra geld werd uitgetrokken voor cultuur, krijgt nu de sportwereld in Heerenveen een impuls.

De raadsfractie van de PvdA in de gemeenteraad is tevreden met het halveren van de tarieven voor de huur van de sportaccommodaties van de gemeente.

Achterstand wordt ingelopen

De gemeente heeft de afgelopen jaren voor zo’n 17 miljoen euro bezuinigd. In die jaren is o.a. het onderhoud van de inventaris van de gymnastieklokalen achterop geraakt. Dat zal nu worden ingelopen en daarvoor stelt Heerenveen jaarlijks een bedrag beschikbaar. Tevens wordt de huur voor het gebruik van sportaccommodaties teruggebracht naar het niveau van voor de tariefsverhoging.

Vraag aan het college

Bij de behandeling van de begroting heeft de gemeenteraad het college van BenW gevraagd om voorstellen te doen voor het verlagen van de huur voor de sportaccommodaties. De tarieven waren door de bezuinigingen fors verhoogd en liggen nu nog veel hoger dan in de gemeenten rond Heerenveen.

Financiële situatie knelpunt

“De halvering van de tarieven is een flinke meevaller voor de sportclubs”, stelt fractievoorzitter Roelof Offringa. Een aantal clubs heeft het financieel namelijk best zwaar. Vooral de kleine clubs, die al een tijdje te maken hebben met een terugloop van het aantal leden, hebben het moeilijk.

Belofte ingelost

De financiële situatie van de gemeente biedt ook ruimte voor een lastenverlichting. Naast de verlaging van de OZB zal Heerenveen meer schulden kunnen gaan kwijtschelden. “Eerder hebben wij aangegeven dat de inwoners van Heerenveen het herstel in de gaan merken. Die belofte wordt nu ingelost door verlaging van de kosten”, aldus Roelof Offringa.

