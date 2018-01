Gemengde hoofdklassen vindt meerderheid clubs

“Een meerderheid van de betrokken clubs lijkt voorstander van vier gemengde hoofdklassen”, stelt MSC-voorzitter Arjan Jonkers. MSC is initiatiefnemer van het plan om de hoofdklassen van de zaterdag en de zondag te mixen om zo veel derby’s te spelen.

De zondagclubs zijn bereid om thuis ook op zaterdag om 14:30 of 15:00 uur af te trappen. Meer dan de helft van de 64 clubs heeft gereageerd en 70% blijkt voor zo’n opzet.

Half miljoen kilometers

Jonkers: “Deze opzet trekt meer publiek naar meer interessante wedstrijden en vraagt minder reiskilometers. Ik reis liever vanuit Meppel naar Hoogeveen dan naar Alphen aan de Rijn. Wij discussiëren over rookvrije complexen en gezonde kantines maar dit is ook beter voor het milieu. Gemengde hoofdklassen schelen een half miljoen kilometers per jaar.”

Water bij de wijn

“Als zondagclubs doen wij veel water bij de wijn”, zegt Jonkers. “Maar dat geeft niet want wij hebben ook de grootste problemen. Wij moeten tien jaar vooruit kijken anders voetbalt er straks geen zondagclub uit het noorden meer op niveau.”

“Wij doen dit niet voor onszelf maar voor het algemeen belang van het voetbal”, vervolgt de MSC-voorzitter. “Er zijn zaterdagclubs die dat niet zo zien, maar wij moeten de problemen rond het weekendvoetbal samen zien op te lossen.”

Weerstand tegen gemengde hoofdklassen

Jonkers kreeg ook weerstand, vooral uit de zaterdaghoek. “Sommige zaterdagclubs vinden dat de zondagclubs niks brengen aan beleving. En er was zelfs een bestuurder die zei: “Wij hebben niks met de zondag, wij spelen liever tegen gelijkgezinden.”

Geen scheiding

“De tweede divisie is al gemengd en het was de bedoeling dat ook in de derde divisie te gaan doen. Jonkers: “Een totale scheiding van het zaterdag en zondagvoetbal komt er niet. Dat gaat de KNVB niet doen want dan gaan we 10 jaar terug in plaats van 10 jaar vooruit.”

Komt wel goed

Het idee van een gemengde hoofdklasse wordt op 23 januari in Huizen besproken. Als het plan wordt goedgekeurd, dan wordt het bij de KNVB ingediend. “Ik denk dat het wel goed komt. Follow @Allesportzaken