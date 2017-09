UDI ’19 mag (nog) geen teamlockers plaatsen

Het zit UDI ’19 niet lekker want de Udense voetbalclub heeft te weinig kleedruimte en mag geen teamlockers neerzeten. Het clubbestuur heeft daarom besloten dat zes teams zich maar thuis moeten gaan omkleden en douchen.

gemeente Uden UDI ’19 en dehebben elkaar nog niet helemaal gevonden om gezamenlijk een oplossing te vinden voor het tekort aan kleedruimte.

Nieuwe KNVB-spelsysteem

UDI ’19 heeft op het sportcomplex maar liefst 20 kleedlokalen. Maar vooral op zaterdag, als er heel veel jeugd komt voetballen, zijn dat er te weinig. Volgens woordvoerder Joost van Oort blijft het aantal leden groeien en telt de club nu al zo’n 1.720 spelers. Bovendien zorgt het nieuwe KNVB-spelsysteem met kleinere teams, voor nog meer druk op de kleedkamercapaciteit.

Tassen in teamlockers

De club heeft een goedkope en tijdelijke oplossing bedacht. “Maak kleedruimte vrij door teams na het omkleden hun tassen in teamlockers te laten opbergen. Maar dit idee werd door de gemeente Uden afgewezen. Dus rest UDI ’19 niets anders dan dat zes teams zich maar thuis moeten omkleden en douchen.

Belabberde oplossing

Het bestuur van de club vindt dat ook een belabberde oplossing. “Ons beleid is er juist op gericht dat iedereen zich op de club kan omkleden en douchen. Het kostte destijds best veel moeite om dat doorgevoerd te krijgen. En nu iedereen er aan is gewend krijgen wij dit”, zegt een teleurgestelde Van Oort.

Wel kleedruimte voor gasten

Op 2 september is er op de club een grote open dag. Daarna krijgen steeds zes teams te horen dat zij zich thuis moeten omkleden en douchen. “Wij houden voor onze gasten wel steeds kleedkamers beschikbaar. Het bestuur heeft bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen het afwijzen van de oplossing met de teamlockers. Wij zijn hierover nu weer in overleg maar het is onzeker of wij eruit gaan komen.”

