Kan vv Germania in Groesbeek het vege lijf nog redden?

Voetbalvereniging Germania in Groesbeek, de roemruchte voetbalclub van de volkswijk De Stekkenberg, luidt de noodklok. Het bestuur heeft een brief aan de leden gestuurd waarin gesteld wordt dat ‘het voortbestaan van de club’ in gevaar is. Voor 20 april is een extra ledenvergadering belegd.

Het bestuur van vv Germania vraagt de leden nadrukkelijk om aanwezig te zijn bij de extra vergadering. Het bestuur geeft geen toelichting over de vergadering maar de toekomst van de club is in het geding.

Jan Peters

Jan Peters zette bij Germania zijn eerste schreden op het pad naar een internationale voetbalcarrière: “Vroeger groeide je op bij de club. Je was van Germania al woonde je in Gennep, maar dat werkt nu niet meer zo. En niet alleen bij ons, maar ook bij andere clubs. Het is echt spijtig dat de noodklok moet worden geluid.”

Verlies van spelers en vrijwilligers

“Het doet ons pijn om te constateren dat het voortbestaan van de club in gevaar is”, aldus het bestuur in de brief aan de leden. We verliezen steeds meer (jeugd)leden en vrijwilligers. Het is al een hele klus geworden om genoeg spelers en begeleiding voor onze (jeugd)teams te vinden. En werk dat vrijwilligers voorheen deden blijft nu liggen.”

Het gaat bij Germania op vele terrein mis. De inkomsten uit contributie lopen terug, teams kunnen geen competitie meer spelen en er zijn te weinig vrijwilligers. Het wordt ook steeds lastiger om activiteiten te organiseren waardoor de club belangrijke inkomsten misloopt.

Betrokkenheid

“De leden zijn nog maar weinig betrokken bij de club”, schrijft het bestuur. “De basis van de club is niet meer gewaarborgd en er komt steeds minder geld binnen. De werkdruk voor de bestuursleden is te hoog geworden en niet langer vol te houden in combinatie met een baan.” Het bestuur vraagt de leden om na te denken over wat zij voor de club kunnen en willen betekenen. “Heb je ideeën over een betere toekomst voor Germania, spreek deze dan uit. Trek nu met ons de kar om mede de koers te bepalen.”

