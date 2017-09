Voetbalclubs Oisterwijk stemmen toch in met fusie

Even leek het nog mis te gaan maar de leden van RKSV Taxandria, SV Nevelo en RKSV Oisterwijk hebben op 5 september toch ingestemd met een fusie. Daarmee is de weg vrij gemaakt om in Oisterwijk één grote club te vormen.

Bij Taxandria stemde 90% van de leden vóór en bij Nevelo en RKSV Oisterwijk 82% van de stemmers. “Daarmee is de eerste stap is gezet”, zegt Taxandria voorzitter Stephan van Sante.

Verhuizing Taxandria

Voor Taxandria zijn de gevolgen van de fusie het grootst omdat zij zullen moeten verhuizen naar sportpark Den Donk. “Wij maken graag mede de weg vrij. Wij kunnen nu met de andere clubs en de gemeente verder gaan praten”, stelt Van Sante.

“Daarbij rekenen wij er wel op dat uit de onderhandelingen een voor alle partijen goed voorstel komt. Zodra dat niet het geval is, dan kan er alsnog een kink in de fusiekabel komen.”

Goed sportpark

Zijn collega-voorzitters Marc Damen (Nevelo) en Wil van Avendonk (RKSV Oisterwijk) willen daar niet aan denken. “Oisterwijk telt na de fusie één voetbalclub met meer dan 1.100 leden.”

“Het is nu belangrijk dat er een goed sportpark komt met een goede kantine. Een complex dat voldoet aan de normen van de KNVB en waar onze leden straks lekker kunnen voetballen”, zegt Damen.

Spijkers met koppen

Van Avendonk vult aan: “Voor de Oisterwijkse gemeenschap is het top dat de clubs gaan fuseren. Daarmee is het voetbal in Oisterwijk ook voor de toekomst gewaarborgd.”

“De tijd is nu aangebroken om met elkaar en de gemeente te gaan praten en spijkers met koppen te slaan.”

