Tennisclub ’t Laer verzet zich tegen fusie met LLTC

Tennisclub ’t Laer in Laren peilt haar leden in de aanloop naar de stemming over een fusie met LLTC. “De vraagstelling is simpel”, stelt voorzitter Martijn ten Kroode, “zelfstandig blijven of fuseren”.

“Alleen seniorleden hebben stemrecht maar wij willen ook weten wat de ouders van juniorleden vinden. Wij roepen alle leden op om over de toekomst van de club mee te praten.”

Neerwaartse spiraal

“Wij zitten in een neerwaartse spiraal. Wij hebben de afgelopen 3 jaar 8,5% van de leden per jaar zien afhaken. Als dat zo doorgaat zijn wij over vijf jaar 40% van onze leden kwijt”, stelt Ten Kroode.

Onderzoek en actie

Het bestuur kondigde begin 2017 al aan een fusie met LLTC te willen onderzoeken. Een groep jonge leden startte vervolgens ook een wervingsactie. “Dat leverde 54 zomerleden op van wie er 17 hebben aangegeven in 2018 lid te willen blijven. Dat betekent 17 nieuwe leden maar per saldo een terugloop en geen stabilisatie.”

Knuppel

Achter het fusie-onderzoek zit geen kwade opzet. Maar als wij de knuppel niet zo in het hoenderhok hadden gegooid, was de huidige beweging niet tot stand gekomen. Ten Kroode: “Het verenigingsgevoel verandert waardoor er meer druk komt te staan op het vrijwilligerswerk.”

Druk op vrijwilligerswerk

Bestuurslid Pascale Schyn vult aan: “De helft van onze leden is 60-plusser, wij missen op ’t Laer de groep tussen 18 en 40 jaar. Daardoor kom je niet alleen financieel in de problemen maar wordt het lastiger om goede vrijwilligers te vinden die meer willen doen.”

“Dat betekent een substantieel aantal uren meer aan de club besteden zodat wij op ons park kunnen blijven tennissen. Met een fatsoenlijke bar, goed onderhouden banen en schone kleedruimtes.”

Tien voor twaalf voor ’t Laer

“Zelfstandig blijven is niet onmogelijk, maar dan moeten er bij de ’t Laer een aantal mensen opstaan”, stelt Ten Kroode. “Het water staat ons niet aan de lippen maar we willen niet lijdzaam toezien hoe wij achteruit kachelen. Het is tien voor twaalf.”

