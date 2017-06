Kink in de kabel bij fusie voetbalclubs in Oisterwijk

De fusie van de Oisterwijkse voetbalclubs sv Nevelo, RKSV_Oisterwijk en RKSV Taxandria loopt gevaar. De toezeggingen van BenW van Oisterwijk gaan het bestuur en de achterban van RKSV Taxandria niet ver genoeg.

We dachten dat wij er zo’n beetje waren maar bij RKSV Taxandria zijn een paar (oud-)bestuursleden opgestaan die eerst willen weten wat zij op het nieuwe sportpark krijgen.

Geen meningsverschillen

Marc Damen, voorzitter van SV Nevelo: “Wij zijn er van overtuigd dat BenW er alles aan doet om van de fusie een succes te maken. Daarin verschillen wij niet van mening met het bestuur van RKSV Oisterwijk. Maar bij Taxandria zijn een paar (oud-)bestuursleden opgestaan die eerst precies willen weten wat ze op sportpark D’n Donk krijgen.”

Steun in de rug ontbreekt

Pas op 11 juni werd het Damen duidelijk dat het bestuur van Taxandria de nodige steun in de rug mist. “Het plan was om op 28 juni as. drie ALV-en te houden bij de clubs. Mocht Taxandria dat nu afblazen omdat ze eerst helder willen hebben hoeveel ramen de kantine krijgt, dan stoppen wij ook. We hebben samen nog een lange weg te gaan maar die moet wel in vertrouwen worden afgelegd.”

Financiële tegemoetkoming

In april jl. hebben de drie voorzitters het Oisterwijks college een kadernotitie gestuurd over de voorgenomen fusie. Daarin vragen zij onder andere om een financiële tegemoetkoming. Het Oisterwijkse college heeft daar welwillend op gereageerd en is onder andere bereid om hypothecaire leningen over te nemen.

Politiek Oisterwijk wordt ongeduldig

Politiek Oisterwijk begint een beetje ongerust en ongeduldig te worden over de voortgang van de fusie. Oppositiepartij PrO drong er in de laatste vergadering van de gemeenteraad al bij BenW op aan om haast te maken.

