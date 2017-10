Larense hockeyclub LMHC vangt vier ton bij tennisfusie

Dankzij de beoogde fusie van tennisclub ’t Laer en de LLTC, kan de Larense Mixed Hockey Club (LMHC) zo’n 4 ton compensatie tegemoet zien. De gemeente Laren denkt dat de fusie voor 1,2 miljoen euro netto moet kunnen, 2 à 3 ton minder dan de clubs berekenden.

Tennisclub ’t Laer heeft al personeel moeten ontslaan. En een verdere afname van het ledental betekent dat de continuïteit van de club verder in het geding komt.

Kritische ondergrens

De fusie moet een gezonde nieuwe tennisclub met 1.225 leden op de huidige locatie van LLTC opleveren. ’t Laer verlaat, als de ruim 400 leden daarmee kunnen leven, de locatie naast het centrum van Laren. Maar of de club veel keus heeft is maar de vraag.

Over de huidige situatie van ’t Laer is in een recent rapport van het Haagse Bureau Hutspot geconstateerd: “Als gevolg van de afname van het aantal leden in de afgelopen jaren, heeft ’t Laer de kritische ondergrens (vrijwel) bereikt.”

Grond is een goudmijn

Het complex van ’t Laer is eigendom van de gemeente. En een goudmijn indien de grond voor woningbouw zou worden verkocht. Maar dat weerhoudt de gemeente Laren er niet van om nog wat ‘af te dingen’ op de clubfusiekosten.

De gemeente is namelijk van mening dat het parkeren en de groenvoorzieningen goedkoper moeten kunnen dan de twee ton die hiervoor zijn begroot.

LMHC is de lachende derde

LMHC is linksom of rechtsom de lachende derde in dit verhaal. Buurclub LLTC kan alleen het aantal tennisbanen uitbreiden als LMHC haar grasveld langs de Eemnesserweg verkoopt. Dit veldje wordt nu alleen gebruikt om warm te lopen en soms als parkeerplaats.

Dit veld levert de hockeyclub twee ton op. En de club krijgt nog eens twee ton voor het ‘borgen van de lange termijn hockeybeoefening in Laren’. Bureau Hutspot: “Deze bijdrage geeft LMHC ruimte om investeringen te doen in de ontwikkeling van het jeugdhockey.”

Follow @Allesportzaken