Fusieplan van drie voetbalclubs en Hockeyclub Grave

De voorzitters van de sv Estria, vv GVV ’57, vv SCV’58 en Hockeyclub Grave, hebben op 26 maart een fusieplan ondertekend. Hierin hebben zij de intentie vastgelegd om samen op te trekken voor de totstandkoming van een nieuwe accommodatie.

De drie Graafse voetbalclubs willen fuseren. Maar er wordt ook een plek ingeruimd voor de Hockeyclub Grave. Dit stelt Jan Nuijen, lid van de stuurgroep Samenwerking jeugdafdelingen.

Fusieplan wordt voorgelegd

Het fusieplan zal in het najaar in ALV-en ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Dit plan vormt de opmaat van een fusie tot één voetbalvereniging. Samen gaan is mooi maar gelet op de op handen zijnde jubilea van de clubs, is het niet aannemelijk dat een fusie eerder dan in het seizoen 2020 een feit zal zijn.

Hockeyclub Grave

Hockeyclub Grave onderschrijft het ‘Plan van eisen’ dat al bij de gemeente Grave is neergelegd. De hockeyclub neemt vanaf ook heden deel in de gesprekken over de voorbereidingen voor de nieuwe accommodatie.

Informatiebijeenkomst

Op 11 april jl. hielden de drie voetbalclubs al een informatiebijeenkomst. Hierop kwam o.m. de kwaliteit van het jeugdvoetbal in Grave ter spraken. Ook werd, in de aanloop naar de fusie, van gedachten gewisseld over de toekomst en de kwaliteit van het sportaanbod in Grave.

Hulp gemeente Grave

Nuijen: “De samenwerking van de clubs voor de jeugd is nu al een succes. Het tijdstip waarop de accommodatie gereed zal zijn, is mede afhankelijk van het fusieproces van de drie clubs en de hulp van de gemeente Grave.”

Een voorstel m.b.t. een fusie wordt zowel in de Kadernota 2018 als in de Begroting 2018 van de gemeente Grave aan de orde gesteld.

Follow @Allesportzaken