Fusieplan sv Geinoord en VSV Vreeswijk is erdoor

Sv Geinoord en VSV Vreeswijk gaan fuseren. Sportwethouder Hans Adriani van Nieuwegein, Geinoord voorzitter Hans van der Meijden en Vreeswijk voorzitter Paul Emmelot hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. In het fusieplan is ook de aanleg van meer parkeerplaatsen opgenomen.

De gezamenlijke 1.400 leden van beide clubs hebben al toestemming gegeven voor een fusie. Het tijdspad en de benodigde aanpassingen op het sportpark zijn besproken en vastgelegd.

Veiligheid rondom parkeren

De clubs en de gemeente willen graag dat het fusieplan dit jaar is afgerond. De veiligheid rondom het parkeren bij de clubs is een belangrijk punt. De auto’s van leden en bezoekers staan nu vaak langs de kant van de drukke weg geparkeerd. Daarom is in de intentieverklaring de aanleg van de parkeerplekken opgenomen.

Tevreden met het fusieplan

Geinoord voorzitter Van der Meijden is tevreden met de gemaakte afspraken net als Paul Emmelot. “Er zijn wel wat cultuurverschillen. Geinoord is bijvoorbeeld een zaterdagclub en Vreeswijk speelt ook op zondag. Maar een paar werkgroepen gaan het fusieplan uitvoeren en de organisaties zorgvuldig in elkaar schuiven.”

Fietspad en clubgebouw

Naast parkeerplekken zal ook een nieuw fietspad worden aangelegd over het verenigingsterrein en er komt ook een gezamenlijk clubgebouw met kleedkamers en een kantine. De wens van Geinoord voor een hal voor het zaalvoetbal gaat niet in vervulling. Korfbalvereniging Koveni zou daar ook in kunnen gaan spelen maar Nieuwegein laat geen nieuwe hal bouwen.

Toekomstbestendig sportpark

Sv Geinoord en VSV Vreeswijk willen eind 2017 één club zijn. Wethouder Adriani is tevreden met het verloop van het proces tot dusver. “Met de investeringen in een nieuw sportpark door de gemeente én de voorgenomen fusie, ligt er een prachtkans voor een krachtig club op een toekomstbestendig sportpark.” Er is nog geen naam bedacht voor de nieuwe club.

