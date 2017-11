Fusieclub Maedilon/VZV en Con Zelo krijgt 400 leden

Er staat voor komend handbalseizoen een fusieclub op stapel van Maedilon/VZV uit ’t Veld en Con Zelo uit Waarland. Maedilon/VZV telt 240 leden en bij Con Zelo Handbal spelen 160 handballers.

Maedilon/VZV voorzitter Geert Hageman verwacht dat een fusie direct na komende zomer een feit kan zijn. Zijn collega Maaike Boekel van Con Zelo noemt dat een goed uitgangspunt.

Aanvulling in een fusieclub

Beide ledenvergaderingen gaven de besturen toestemming om elkaar op te zoeken en volgens de voorzitters verlopen de besprekingen positief. Hageman: “Wij kunnen elkaar als fusieclub op meerdere terreinen aanvullen zodat de spelers meer ruimte krijgen voor hun ambities.”

Voortbestaan Con Zelo

Een nieuwe fusieclub versterkt ook het niveau van de hoogste teams. Boekel: “Samen verder is voor Con Zelo van belang voor het voortbestaan. Wij hebben nauwelijks aanwas en missen ook een A- en F-team.”

Nieuwe sporthal Maedilon/VZV

Beide clubs zijn los van elkaar bezig met een nieuwe sporthal. VZV verwacht nog eind 2017 de vergunning van de gemeente Hollands Kroon voor de bouw van een nieuwe hal. “De eerste paal kan dan begin februari 2018 de grond in”, stelt Hageman.

“Er ligt een uitgewerkt exploitatieplan voor deze tweede hal dat er goed uit ziet. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) beoordeelt dit plan momenteel. De handtekeningen zouden kunnen worden gezet zodra de vergunning van de gemeente binnen is.”

Accommodatienood is hoog

In de nieuwe hal zullen ook drie tennisbanen worden aangelegd. Maaike Boekel: “Wij juichen de bouw van een hal van harte toe want wij hebben geen volwaardige trainingsaccommodatie.” Een nieuwe hal voor beide verenigingen kan volgens Hageman en Boekel prima. “De accommodatienood is in beide dorpen hoog.”

