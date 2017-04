Sportservice Overijssel begeleidt fusie Rijssense sportclubs

Sportclub Rijssen, RKSV en Rijssen Vooruit gaan bekijken of de clubs kunnen fuseren. Op 10 april jl. gaven de leden hun besturen toestemming om de fusie via Sportservice Overijssel uit te werken. Mocht deze slagen, dan ontstaat een vereniging met 700 leden. Rijssen’s grootste voetbalclub, Excelsior ’31, telt nu zo’n 1.700 leden.

Volgens Frank van Rijk, voorzitter van Sportclub Rijssen en woordvoerder, zal Sportservice Overijssel het proces begeleiden. Een van de uitdagingen voor een fusie is de locatie van een nieuw sportpark.

Sportservice Overijssel

De Sportservice helpt clubs en hun vrijwilligers met de invulling van hun maatschappelijke rol. Een aantal jaren geleden is een begin gemaakt met de herinrichting van de ondersteuning van sportclubs. De organisatie heeft al veel ervaring met het ondersteunen en adviseren van clubs. Mede om die reden wordt de begeleiding van de fusie met een gerust hart aan Sportservice Overijssel over gelaten.

Tak-van-sport overstijgende onderwerpen

De ondersteuning van de Sportservice heeft meestal betrekking op zogenoemde tak-van-sport overstijgende onderwerpen zoals visie- en beleidsontwikkeling. Maar ook op onderwerpen zoals vrijwilligers- en ledenwerving, ledenbehoud, fusies, communicatie en sponsoring. Veel verenigingen in Overijssel hebben de afgelopen decennia al met succes gebruik gemaakt van de diensten van de organisatie.

Verbetering sportklimaat

Sportservice Overijssel is voor de provincie als sinds 1966 hét servicepunt voor sport en bewegen. De organisatie werkt doorlopend aan verbetering van de voorwaarden voor een zo gunstig mogelijk sportklimaat in Overijssel. Het doel is om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om te (blijven) sporten en bewegen. Ook het begeleiden van fusies van sportclubs draagt bij aan dit doel.

Follow @Allesportzaken