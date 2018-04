Fusie van de Loenense MHC en MHV in Stichtse Vecht

De Loenense MHC (LMHC) is onlangs door de gemeente Stichtse Vecht benaderd i.v.m. de wens voor een fusie van de Loenense MHC en MHV Maarssen. Zo’n samenvoeging krijgt een grote impact want de club moet feitelijk verhuizen.

De gemeente Stichtse Vecht heeft de wens uitgesproken dat een Fusie van de Loenense MHC en MHV tot de Hockeyclub Stichtse Vecht snel z’n beslag moet krijgen.

Gesprekken al op gang

De gemeente heeft na de recente gemeenteraadsverkiezingen, de subsidie voor sportclubs voor 2018-2020 drastisch gewijzigd. Het bestuur van de LMHC heeft hierover met de gemeente al een aantal gesprekken gevoerd.

Ook worden met de MHV al de mogelijkheden van een fusie bekeken. Een fusie van de Loenense MHC en MHV kan grote voordelen hebben op het gebied van accommodatie, uitbreiding van clubhuis en faciliteiten zoals een tweede en wellicht zelfs derde waterveld.

Woningbouw op de Heul

Een uitbreiding van de faciliteiten op het sportcomplex in Maarssen geniet de voorkeur van de gemeente. Meer dan te investeren in renovatie van sportpark De Heul. Dit terrein moet in de plannen van de gemeente medio 2020 namelijk plaats maken voor de groei van Loenen aan de Vecht.

Deadline15 augustus

Het college deelt de zienswijze van sportwethouder Warner van Vossen dat samenvoegen van de hockeyclubs de voorkeur geniet boven zelfstandig opereren.

De gemeente zet daarom het fusietraject in gang. De ingangsdatum is door Stichtse Vecht ook al vastgesteld en wel op 15 augustus 2018.

Presentatie wethouders

Het punt is wel dat deze faciliteiten alleen gerealiseerd kunnen worden op en rond het terrein van de MHV. Het bestuur van de Loenense heeft aangegeven eerst met de leden over een fusie te willen overleggen.

Op 1 april jl. hebben twee wethouders de plannen van de gemeente al bij de LMHC gepresenteerd en toegelicht. Wethouder Van Vossen heeft tijdens die bijeenkomst ook een verlaging van de jaarlijkse contributie in het vooruitzicht gesteld.

