Fusie HVV en Juliana ’32 Hengelo nog niet van de baan

Via de website van sv Juliana ’32 zet het bestuur de fusiebesprekingen met HVV Hengelo ‘on hold’. Maar dat betekent volgens voorzitter Karel van der Weert niet dat fusie van de baan is.

Fuseren met HVV Hengelo is nog steeds een serieuze optie, maar het bestuur van vv Juliana ’32 overweegt ook andere scenario’s. “We nemen alleen even pauze”, stelt Van der Weert.

Verrassing

Bij HVV Hengelo kwam de mededeling op de website van Juliana ’32 als een verrassing. Voorzitter Fons Nijland kreeg bij navraag de verzekering van zijn collega “dat de fusiedeur nog steeds open staat.”

Locatie gevoelig fusie punt

Het struikelblok is volgens Juliana ’32 de vraag waar de fusieclub zou moeten gaan voetballen. Het vinden van een goede locatie ligt bij beide clubs redelijk gevoelig. HVV Hengelo is eigenaar van haar complex maar Juliana ’32 huurt haar velden van de gemeente Hengelo.

Hoger plan

Juliana ’32 bekijkt ook de mogelijkheden om verder te gaan als zelfstandige club. Sponsoren willen daaraan wel een extra steentje bijdragen. “En met een kleine contributieverhoging kunnen wij Juliana ’32 naar een hoger plan tillen” staat op de website.

Tennisclub

Tevens is Juliana ’32 in gesprek met de buren van tennisclub Groot Driene over een mogelijke samenwerking. “Het lijkt erop dat beide clubs al via een beperkte samenwerking, grote voordelen kunnen behalen.”

Niet afwachten

Volgens Van der Weert van Juliana is het verstandig om een plan B te hebben. “We blijven niet stil zitten afwachten want als de fusie niet doorgaat, dan is er weer een jaar verloren.” Geen van beide voorzitters wil zeggen hoe groot zij de kans achten dat het tot een fusie komt. Nijland: “Dit verhaal heeft een open eind.”

