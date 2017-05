Clubfusie van Larense tennisclubs in de maak

Als de leden van beide clubs daarmee instemmen gaan de tennisclubs ’t Laer (550 leden) en LLTC (950 leden) in Laren (NH) fuseren. Voor deze clubfusie is financiële steun van de gemeente Laren wel een belangrijke voorwaarde.

Laren heeft 11.000 inwoners en beschikt nu over 3 tennisclubs. De aanleiding om over een clubfusie te gaan praten, is de afname van het aantal leden bij beide clubs.

Forse investering

“Met een fusie zou een vereniging ontstaan met 1.300 leden (onder wie 500 jeugdleden)”, stellen de besturen in een brief aan sportwethouder Ton Stam. Zij wijzen de wethouder erop dat voor een fusie een forse investering nodig is.

De beoogde locatie van de fusieclub is het terrein van LLTC vanwege de mogelijkheden om uit te kunnen breiden. Het clubhuis daar is nu echter te klein om de instroom van 400 leden aan te kunnen en bovendien zijn er drie extra banen nodig. Tevens zouden er meer parkeerplaatsen moeten worden aangelegd op een groenstrook die nu in gebruik is bij de hockeyclub.

Prijskaartje van de clubfusie

De clubbesturen schatten dat een clubfusie zo’n 1,5 miljoen euro exclusief btw zou gaan kosten. De gemeente is eigenaar van tennispark van ’t Laer. Na een fusie komt hier een zeer gewilde plek (van 8.250 m²) vrij voor woningbouw. De prijs per m² ligt op een beetje locatie in Laren al gauw op 4.500 euro.

BenW is positief

Het is dan ook niet verwonderlijk dat BenW van Laren positief staan tegenover de plannen. Wethouder Stam berichtte de gemeenteraad echter dat niet het financiële aspect het belangrijkste motief is. “Het is van belang dat er in Laren op de langere termijn gezonde sportclubs blijven bestaan.”

Behoud van gezonde sportclubs

“De tennisclubs hebben een grote sociale functie. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers kunnen bijna dagelijks honderden jongeren tennissen. Zij kunnen op de club ook terecht voor huiswerkbegeleiding. Als de gemeenteraad het goed vindt, zal het college verder gaan onderhandelen en het resultaat in september of oktober voorleggen”, aldus Stam.

