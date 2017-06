FC De Bilt eerste Nederlandse fair trade sportclub

Fair trade is een term die is ingevoerd voor de ontwikkeling van duurzame handel met landen in Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië. FC De Bilt is de eerste sportclub in Nederland die zich een fair trade sportclub mag noemen.

De boeren in deze landen moeten voor hun producten een prijs krijgen die in een redelijke verhouding staat tot de productiekosten die zij voor hun producten moeten maken.

Fair trade sportclub

Nederland telt al 76 fair trade gemeenten, waaronder De Bilt, en twee fair trade provincies waaronder Utrecht. Maar tot nu heeft een sportclub zich nog nooit kunnen kwalificeren voor het predicaat ‘fair trade sportclub’. Tot nu toe want op 17 juni as. wordt deze titel voor het eerst officieel uitgereikt door burgemeester Sjoerd Potters van de gemeente De Bilt.

Eerst criteria vaststellen

De Werkgroep Fair trade De Bilt heeft in overleg met de Biltse jury, criteria opgesteld voor fair trade sportclubs. Deze criteria zijn geënt op die voor scholen en kerken. De Jury vindt dat FC De Bilt het predicaat ‘fair trade sportclub’ beslist verdient.

Extra aandacht

De jury in De Bilt waardeert het dat de club al heel lang fair trade koffie, thee en andere producten gebruikt. Daarnaast genereert de samenwerking met de sponsor Plus Bilthoven ook extra aandacht voor eerlijke handel.

Wedstrijd- en trainingsballen

Ook schafte FC De Bilt 400 wedstrijd- en trainingsballen aan met het fair trade keurmerk. Daarmee draagt de club bij aan goede arbeidsomstandigheden en een eerlijke prijs voor de producten die afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden.

Fair trade voetbaltoernooi

De jury heeft waardering voor de communicatie binnen de club over het thema ‘eerlijke handel’ én de organisatie van een speciaal ‘Fair trade toernooi’. In mei van ieder jaar nemen diverse fair trade scholen aan dit toernooi deel.

