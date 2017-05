Vv Hoograven failliet vanwege te klein spelerspotentieel

De Utrechtse voetbalclub vv Hoograven kan de rekeningen niet meer betalen. De leden, met grotendeels een Marokkaanse achtergrond, zullen binnenkort tijdens een speciale vergadering op de hoogte worden gebracht van het faillissement van de club.

Vv Hoograven werd in 2005 op initiatief van toenmalig sportwethouder Hans Spekman en burgemeester Annie Brouwer opgericht. Daarvoor werd 800.000 euro uit het veiligheidsbudget uit getrokken.

Nauwelijks integratie

Na de oprichting van de club nam de overlast in de wijk in de loop der jaren wel wat af maar van integratie kwam het niet. In de hoogtijdagen van de club telde vv Hoograven vijf leden van Nederlandse komaf. De niet-Marokkaanse buurtbewoners uit de wijk gingen liever voetballen bij clubs zoals DVSU en Kampong.

Incidenten en puntenaftrek

De club kreeg jarenlang bestuurlijke ondersteuning van de VSU en onder leiding van Paul Verweel klom de club uit het dal. Toch liepen met enige regelmaat de wedstrijden van vv Hoograven uit de hand en werd de club daarvoor met een puntenaftrek bestraft. Het eerste elftal werd zelfs teruggezet naar een lagere klasse.

Warm bad

Verweel is teleurgesteld over het faillissement van vv Hoograven. “Ik heb de club altijd ervaren als een warm bad. Iedere minuut die ik erin heb gestoken is de moeite waard geweest. Maar met de sloop van de flats in de wijk Hoograven verdween ook een groot ledenpotentieel. En met zo’n kleine achterban is nu eenmaal erg lastig om een vereniging overeind te houden.”

Complex behouden

De club heeft de gemeente Utrecht al ingelicht over de naderende opheffing. De gemeente en de VSU gaan vv Hoograven helpen bij de administratieve afwikkeling. De contracten met de KNVB worden opgezegd en telefoon, gas, water en elektra afgesloten. De gemeente wil het complex behouden voor sport. De kans bestaat dat op het complex een hockeyclub wordt gehuisvest.

