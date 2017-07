FC Twente weigerde medewerking onderzoek Vak-P

Het calamiteitenplan voor de Grolsch Veste van FC Twente is aangepast na onderzoek van de Veiligheidsregio Twente. Dat werd gedaan in opdracht van de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie.

FC Twente krijgt niet rechtstreeks de schuld van de ‘miscommunicatie’ tijdens de politieactie. Alleen blijkt uit het onderzoek dat alleen de club zich niet aan de afspraken heeft gehouden.

FC Twente wilde niet meewerken

Er werden op 6 april jl. drie boodschappen omgeroepen door stadionspeaker Jan Bruins. De gemeente en het OM geven aan dat het de bedoeling was dat er slechts één boodschap te horen zou zijn. Dit was een vooraf voorbereide boodschap die aan FC Twente was doorgegeven. Maar waar komen dan die twee andere boodschappen vandaan? Bijzonder ook dat FC Twente niet aan het onderzoek daarnaar wilde meewerken.

Eén voorbereide boodschap

Om 21:58 uur heeft de politie contact gehad met de club over de boodschap die was voorbereid. In de tekst werd melding gemaakt van de actie in het home van Vak-P. In deze boodschap werd ook gevraagd of de fans van Vak-P na de wedstrijd een andere uitgang wilde nemen. Maar daarna heeft Bruins dus nog twee boodschappen omgeroepen.

Twee ongeplande boodschappen

Hij riep op om het stadion te ontruimen en de derde boodschap was een correctie daarop. “Deze oproepen zorgden voor commotie in het stadion. De politie, het OM noch de gemeente Enschede hadden hiertoe opdracht gegeven.” De onderzoekers beschuldigen FC Twente echter niet rechtstreeks, terwijl dat de enige partij is die overblijft.

EK Vrouwenvoetbal

Burgemeester van Veldhuizen is blij dat het veiligheidsplan nog voor de halve finale en finale van het Europese Kampioenschap voor vrouwen is aangepast. “De kans op misverstanden in het geval van een calamiteit is nu aanzienlijk verkleind”, zegt hij. FC Twente laat alleen weten “mee te werken aan verbeteringen van procedures waar die nodig zijn.”

