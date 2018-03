Je moet als CO de ouders koesteren die teams trainen

Voetbalclub Alexandria ’66 in Rotterdam wil trainers en coaches meer aandacht gaan geven. Daarom werd met Rotterdam SportSupport een project voor trainersbegeleiding via een CO gestart.

Angelos Kerasavopoulos en Michael Groeneweg van Alexandria ’66 zijn de opleiding ‘ Coach de coach ‘ gaan doen. Zij willen graag een CO worden of deze intern kunnen opleiden.

Investeren

De club wil via het opleiden van trainersbegeleiders, investeren in de kwaliteit van trainers waardoor:

• zij met meer plezier training geven;

• zij zich daardoor comfortabeler voelen in hun functie;

• trainers hun kennis nog beter kunnen gaan overbrengen;

• ouders het leuk gaan vinden om ook een team te gaan trainen en

• het sportplezier wordt vergroot zodat (jeugd)leden langer blijven sporten

Opgave

Alexandria ’66 is een club met veel jeugdleden. Het is daarom steeds een opgave om steeds voor ieder team een trainer te vinden. De club investeerde altijd in selectietrainers en -coaches maar er moet nu meer aandacht komen voor trainers van lagere teams.

Blije spelertjes

Kerasavopoulos: “Uiteindelijk gaat het erom dat je zoveel mogelijk blije spelertjes houdt. Er is nog te vaak negativiteit rondom de wedstrijden en het gaat nog teveel om winnen. Natuurlijk willen kinderen dat maar dat is niet het belangrijkste. Veel kinderen stoppen met sporten omdat zij een te grote prestatiedruk ervaren of niet blij zijn met hun coach.”

Welwillende ouders koesteren

Groeneweg: “Het zijn vaak welwillende ouders die training gaan geven omdat er anders geen trainer is. Met hen zijn wij als club enorm blij. Zij moeten gekoesterd worden en daar moet je in investeren.”

“Een CO biedt een luisterend oor en geeft tips of adviezen over de trainingen. Dit kan net zorgen voor een goede sfeer, blije kinderen en ouders en ledenbehoud. Het is leuk om trainers te begeleiden omdat je hen echt kunt helpen. Eén trainersbegeleider kan 5 á 6 trainers begeleiden of adviseren.”

