Seksuele voorkeur niet van invloed op de sportdeelname

De overheid streeft naar een veilig sportklimaat. Iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, etniciteit en seksuele voorkeur, moet altijd met plezier kunnen sporten. Het SCP geeft een overzicht van de gegevens die bekend zijn over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen in relatie tot sport.

Ervaringen van LHBT-personen met sport Uit het beleidssignalement ‘‘ blijkt dat seksuele voorkeur geen invloed heeft op de mate waarin mensen sporten en bewegen.

Drempel voor mannen

Homoseksuele mannen voelen een drempel om lid te worden van ‘mannenteam’. Maar als zij eenmaal lid zijn, dan voelen zij zich wel geaccepteerd. Voor lesbische en biseksuele vrouwen is hun seksuele voorkeur minder vaak van invloed op het sportgedrag. Het is lastig om iets over de transgenders te zeggen omdat over hen minder informatie beschikbaar is.

Wel geaccepteerd

De meeste Nederlanders zeggen geen probleem te hebben met homoseksualiteit in de sport. Toch lijken homoseksuele mannen vooral minder vaak te kiezen voor macho-, team- of contactsporten omdat zij geen acceptatie verwachten. Zij blijken in zo’n team over het algemeen echter wel te worden geaccepteerd. Hieruit kan worden opgemaakt dat hun seksuele voorkeur voor hen toch een drempel is om een lidmaatschap aan te gaan.

Veiligheidsbeleving tijdens sportwedstrijden

Er is geen verschil in de mate waarin heteroseksuele sporters of wedstrijdbezoekers en LHB-sporters of wedstrijdbezoekers wangedrag in de sport hebben meegemaakt. Dit geldt ook voor de mate waarin deze groepen zich veilig voelen tijdens en rondom sportwedstrijden.

Zodra deze groepen nader worden bekeken, blijken homo- en biseksuele mannen zich meer dan hetero’s, veilig te voelen rondom sportwedstrijden. De reden daarvoor kan zijn dat heteroseksuele mannen vaker sporten zoals voetbal, beoefenen of bezoeken waarin wangedrag wordt vertoont. Lesbische en biseksuele vrouwen blijken zich aanzienlijk minder veilig te voelen dan homo-, bi- en heteroseksuele sporters.

