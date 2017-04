Discriminatie in West-Brabant vaak in de dorpen

De wedstrijd tussen sc Kruisland en Rood-Wit ’62 werd eind maart gestaakt na een vechtpartij tussen supporters. Aan het adres van Kruisland klonken racistische uitingen en niet voor het eerst. Discriminatie blijkt juist vaak in ‘de dorpen’ voor te komen.

Amateurvoetballers in West-Brabant krijgen nog regelmatig te maken met racisme en discriminatie op het veld. Dat doet veel spelers pijn maar de meesten houden de eer aan zichzelf.

Focus op het voetbal

Faysal Bensiali van Kruisland: “Een paar keer per seizoen krijgen wij teksten naar ons hoofd geslingerd die ik hier maar niet zal herhalen.” En volgens Fatih Bayrak van BVV ’63 neemt discriminatie toe richting nacompetitie om degradatie of promotie. “Dan loopt de spanning op. Onze trainer hamert op focus op het voetbal. En zodra je iets hoort dat ongepast is, dan meld je dat bij de trainer, leider of verzorger.”

Niet op in gaan, het stopt vanzelf

Ook Barça in Breda heeft heel wat opstootjes achter de rug. “Dat had soms te maken met discriminatie. Wij gingen erop in en dan liep het uit de hand”, vertelt Yunus Arpat, leider van het eerste elftal. “Nu merken wij dat als wij er niet op ingaan, het vanzelf stopt.” Ook Kaya en Bensiali houden nu de eer aan zichzelf en zij laten hun voeten spreken.”

Juist in de dorpen

“Discriminatie komt vaak voor in de dorpen”, stelt Martijn Malinka van vv PCP. “Die mensen weten kennelijk niet beter.” Osman Erbas, trainer van Groen-Wit uit Breda maakt eigenlijk nooit discriminatie of rascisme mee. Bijna 90% van mijn spelers heeft een migratieachtergrond. Maar zij gedragen zich netjes, drinken rustig wat in de kantine en laten leuk voetbal zien.”

Direct rood

Scheidsrechter Jean-Pierre Loontjens ziet ook dat het probleem groter is in de dorpen dan in de steden. “Als je daar op alles moet reageren dat wordt geroepen, dan word je gek. Maar als ik een speler iets kwetsends hoor zeggen, dan trek ik rood. Wanneer je overigens tegen Marokkaanse spelers fluit, dan voelen zij zich eerder gediscrimineerd of beledigd dan jongens met een andere achtergrond.”

Mekkeren is geel

“Kijk nou eens naar rugby en hockey”, zegt de Bredanaar Rob Luyken. “In de regels staat dat mekkeren richting de scheidsrechter geel oplevert. Ik zou willen dat elke voetbal scheidsrechter dat de komende vijf weken consequent deed. Ik verzeker je dat dit probleem dan over vijf weken is opgelost.”

Vreselijke ziektes

“De toppers zouden als rolmodellen meer het goede voorbeeld moeten geven. Want waarom kan het bij het hockey en rugby wel? Ik heb in het buitenland eens een rugbyfinale bezocht waar alle toeschouwers door elkaar heen zaten. Zonder probleem. Als ik bij NAC op de tribune zit komen er de meest vreselijke ziektes voorbij.”

