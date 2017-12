CIDI vraagt OM opsporing antisemitische AZ-supporters

Een deel van de AZ-aanhang bracht op 17 december jl., tijdens de wedstrijd tegen Ajax, antisemitische spreekkoren ten gehore. Kort nadat Ajax in de tweede helft op voorsprong kwam, scandeerde zij kwetsende leuzen. Daartegen heeft het CIDI nu aangifte gedaan.

Het bestuur van AZ heeft afstand genomen van de spreekkoren. Het zegt dat er door het stadionpersoneel adequaat is gehandeld, waarna de spreekkoren snel verstomden.

Supporters direct aangesproken

“Al tijdens de wedstrijd hebben wij maatregelen genomen. Onze veiligheidscoördinator liet via de schermen in het stadion het ‘antispreekkorenbeleid’ zien. En onze stewards zijn het bewuste vak ingegaan om de supporters rechtstreeks aan te spreken.” Dit stelt Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ.

Antisemitisme is onaanvaardbaar

Juist jl. zondagavond werd bij de Chanoeka viering in de Rivierenbuurt nog stilgestaan bij het antisemitisme. Dit werd gedaan door waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister stelde dat het “onaanvaardbaar is dat er antisemitisme voorkomt in onze samenleving.”

FC Utrecht bestraft

FC Utrecht werd een paar jaar geleden nog fors bestraft voor eenzelfde voorval. Supporters op de Bunnikside zongen toen ook antisemitische liederen tijdens een duel met Ajax. De KNVB bestrafte FC Utrecht daarom met een boete van 10.000 euro. En het vak van de harde kern van FC Utrecht moest bij het volgende treffen met Ajax bovendien leeg blijven.

Aangifte door het CIDI

Het Centrum Documentatie en Informatie Israël (CIDI) is het adres om antisemitische incidenten te melden. Het centrum bestrijdt het antisemitisme en heeft nu aangifte gedaan tegen de AZ-supporters.

Het CIDI heeft het OM gevraagd om de supporters op te sporen en hen te vervolgen. Ook de AZ directie bekijkt wel stappen er tegen deze supporters kunnen worden genomen.

