Minister Sander Dekker wil AVG stress wegnemen

Vanaf 25 mei zijn nieuwe AVG privacyregels van kracht. Kamerleden vrezen echter dat welwillende organisaties zwaar zullen worden bestraft. Die AVG stress probeert minister Sander Dekker nu weg te nemen.

Autoriteit Persoonsgegevens Volgens minister Dekker van Rechtsbescherming zal de toezichthouder(AP) de eerste maanden na 25 mei vooral voorlichting geven.

AVG stress kamerleden

Dekker reageerde op 8 maart tijdens een debat over de nieuwe regels, op de ongerustheid en de AVG stress van de kamerleden. Zij stelden dat het oneerlijk zou zijn wanneer organisaties al direct na 25 mei zwaar bestraft zouden worden. Dit omdat er nog veel onduidelijk is over de regels.

Geen toezeggingen

De AP mag boetes opleggen die kunnen oplopen tot 20 miljoen of 4 procent van de jaaromzet van een organisatie. Minister Dekker gaf aan dat organisaties waarbij duidelijk iets verkeerd is gegaan, mogelijk als eerste beboet zullen worden.

Sportclubs en scholen

De Kamerleden maken zich met name zorgen over kleinere bedrijven, sportclubs en scholen. Want ook deze kleine en vaak kwetsbare organisaties moeten een register bijhouden van de persoonsgegevens die ze verwerken.

Stappenplan

De VNG heeft in aanloop naar de AVG voor de gemeenten een stappenplan ontwikkeld. Maar de vereniging stelt in dit document dat het onvermijdelijk is dat gemeenten in de praktijk tegen vragen en problemen aanlopen. Het komt regelmatig voor dat gemeenten de fout ingaan.

Privacygevoelige informatie

Zo hebben Woerden, Deventer en Leiderdorp onlangs privacygevoelige informatie van de kandidaat-gemeenteraadsleden naar de NOS gestuurd. De omroep had om de kandidatenlijst gevraagd met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Maar zij ontvingen daarnaast ook privégegevens zoals burgerservicenummers en woonadressen.

Informeren en niet beboeten

Volgens minister Dekker heeft AP voorzitter Aleid Wolfsen, aangegeven dat de nadruk vooralsnog zal liggen op het informeren en niet op het beboeten van bijvoorbeeld een korfbalvereniging die welwillend is om aan de regels te voldoen.

